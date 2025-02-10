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Дорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекорды - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Дорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекорды
Дорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекорды - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Дорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекорды
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума, превысив 620 долларов за тысячу "кубов", пишет РИА Новости со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T13:31
2025-02-10T13:39
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума, превысив 620 долларов за тысячу "кубов", пишет РИА Новости со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.По состоянию на 11:03 по московскому времени стоимость мартовский (ближайших) фьючерсов составила 620,7 доллара - рост составил 3,8% к котировкам от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда за тысячу кубов на бирже просили 597,7 долларов.На момент начала торгов в 10:00 мск стоимость ближайшего фьючерса на март на хабе TTF начиналась с $618."Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что технически и юридически не имеют возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – СийяртоНазван главный бенефициар прекращения газовогоОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России
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газ, новости, европа, европейский союз (ес), цены и тарифы, экономика, газпром
Дорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекорды

Цены на газ в Европе превысили 620 долларов за тысячу кубов впервые за два года

13:31 10.02.2025 (обновлено: 13:39 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума, превысив 620 долларов за тысячу "кубов", пишет РИА Новости со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
По состоянию на 11:03 по московскому времени стоимость мартовский (ближайших) фьючерсов составила 620,7 доллара - рост составил 3,8% к котировкам от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда за тысячу кубов на бирже просили 597,7 долларов.
На момент начала торгов в 10:00 мск стоимость ближайшего фьючерса на март на хабе TTF начиналась с $618.
"Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что технически и юридически не имеют возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.
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ГазНовостиЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Цены и тарифыЭкономикаГазпром
 
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