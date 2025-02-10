https://crimea.ria.ru/20250210/dialog-putina-s-trampom-i-delo-o-pokushenii-na-aksenova-glavnoe-za-den-1144070517.html

Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день

Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день

Перспективы диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирной РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T22:35

2025-02-10T22:35

2025-02-10T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Перспективы диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирной инфраструктуре российских регионов. Суд по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Рекордные цены на газ в Европе. Закрытие школ и классов в Крыму и Севастополе из-за ОРВИ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Диалог Путина и ТрампаРоссийско-американские отношения находятся на грани разрыва, ожиданий на их улучшение при новом президенте США Дональде Трампе немного, но в Белом Доме при этом хотя бы начали обозначать интерес к возобновлению диалога с Москвой. Такое заявление в понедельник сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами России и Штатов идут определенные контакты, а вот согласованных графиков контактов между лидерами двух стран нет, но "тема существует", и по мере прояснения дальнейшей диспозиции договоренности могут появиться. При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речи об уступках по принципиальным для России вопросам в контексте украинского вопроса идти не может.Успехи армии РоссииАрмия России в зоне специальной военной операции за сутки вывела из строя более 1100 украинских боевиков, десятки единиц техники и пять складов боеприпасов. Силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск за сутки были нанесены удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. За сутки боев в Курской области Киев потерял более 380 боевиков, еще пятеро вражеских солдат сдались в плен.Удары по регионам РФРоссийские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. В частности в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом.В Запорожской области дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми. Мужчина и женщина ранены. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадалДело о покушении на АксеноваВ Крыму перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона. Злоумышленники готовили взрыв, но не успели его совершить, поскольку в начале февраля 2024 года были задержаны силовиками. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Дорогой газ в ЕвропеЦены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума на фоне остановки транзита российского газа через Украину. Таковы данные Лондонской биржи ICE. 10 февраля стоимость мартовских (ближайших) фьючерсов составила 620,7 доллара - рост составил 3,8% к котировкам от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда за тысячу кубов на бирже просили 597,7 долларов.Рост ОРВИ в КрымуВ Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По статистике Межрегионального управления Роспотребнадзора, всего за неделю в регионе зарегистрировано 11127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5% В Севастополе заболел 3721 человек. При этом в двух регионах больше половины от общего числа заболевших - дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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