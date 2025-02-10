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Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день
Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день
Перспективы диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирной РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T22:35
2025-02-10T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Перспективы диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирной инфраструктуре российских регионов. Суд по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Рекордные цены на газ в Европе. Закрытие школ и классов в Крыму и Севастополе из-за ОРВИ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Диалог Путина и ТрампаРоссийско-американские отношения находятся на грани разрыва, ожиданий на их улучшение при новом президенте США Дональде Трампе немного, но в Белом Доме при этом хотя бы начали обозначать интерес к возобновлению диалога с Москвой. Такое заявление в понедельник сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами России и Штатов идут определенные контакты, а вот согласованных графиков контактов между лидерами двух стран нет, но "тема существует", и по мере прояснения дальнейшей диспозиции договоренности могут появиться. При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речи об уступках по принципиальным для России вопросам в контексте украинского вопроса идти не может.Успехи армии РоссииАрмия России в зоне специальной военной операции за сутки вывела из строя более 1100 украинских боевиков, десятки единиц техники и пять складов боеприпасов. Силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск за сутки были нанесены удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. За сутки боев в Курской области Киев потерял более 380 боевиков, еще пятеро вражеских солдат сдались в плен.Удары по регионам РФРоссийские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. В частности в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом.В Запорожской области дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми. Мужчина и женщина ранены. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадалДело о покушении на АксеноваВ Крыму перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона. Злоумышленники готовили взрыв, но не успели его совершить, поскольку в начале февраля 2024 года были задержаны силовиками. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Дорогой газ в ЕвропеЦены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума на фоне остановки транзита российского газа через Украину. Таковы данные Лондонской биржи ICE. 10 февраля стоимость мартовских (ближайших) фьючерсов составила 620,7 доллара - рост составил 3,8% к котировкам от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда за тысячу кубов на бирже просили 597,7 долларов.Рост ОРВИ в КрымуВ Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По статистике Межрегионального управления Роспотребнадзора, всего за неделю в регионе зарегистрировано 11127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5% В Севастополе заболел 3721 человек. При этом в двух регионах больше половины от общего числа заболевших - дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, главное за день, общество, в мире, крым, россия, украина
Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день

Диалог Путина с Трампом и суд по делу о покушении на Аксенова - главное за день

22:35 10.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Перспективы диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирной инфраструктуре российских регионов. Суд по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Рекордные цены на газ в Европе. Закрытие школ и классов в Крыму и Севастополе из-за ОРВИ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Диалог Путина и Трампа

Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, ожиданий на их улучшение при новом президенте США Дональде Трампе немного, но в Белом Доме при этом хотя бы начали обозначать интерес к возобновлению диалога с Москвой. Такое заявление в понедельник сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами России и Штатов идут определенные контакты, а вот согласованных графиков контактов между лидерами двух стран нет, но "тема существует", и по мере прояснения дальнейшей диспозиции договоренности могут появиться. При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речи об уступках по принципиальным для России вопросам в контексте украинского вопроса идти не может.
ПВО
20:32
Над Крымом сбиты еще два беспилотника

Успехи армии России

Армия России в зоне специальной военной операции за сутки вывела из строя более 1100 украинских боевиков, десятки единиц техники и пять складов боеприпасов. Силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск за сутки были нанесены удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. За сутки боев в Курской области Киев потерял более 380 боевиков, еще пятеро вражеских солдат сдались в плен.
Владимир Зеленский
21:45
Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ

Удары по регионам РФ

Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. В частности в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом.
В Запорожской области дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми. Мужчина и женщина ранены. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
15:57
В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине

Дело о покушении на Аксенова

В Крыму перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона. Злоумышленники готовили взрыв, но не успели его совершить, поскольку в начале февраля 2024 года были задержаны силовиками. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
16:24
Президент Румынии объявил об уходе в отставку

Дорогой газ в Европе

Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума на фоне остановки транзита российского газа через Украину. Таковы данные Лондонской биржи ICE. 10 февраля стоимость мартовских (ближайших) фьючерсов составила 620,7 доллара - рост составил 3,8% к котировкам от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда за тысячу кубов на бирже просили 597,7 долларов.
Водопад Учан-Су
16:55
Что с водными запасами на Южном берегу Крыма

Рост ОРВИ в Крыму

В Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По статистике Межрегионального управления Роспотребнадзора, всего за неделю в регионе зарегистрировано 11127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5% В Севастополе заболел 3721 человек. При этом в двух регионах больше половины от общего числа заболевших - дети.
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Заголовок открываемого материала
22:42ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник
22:35Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день
21:45Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ
21:02МИД: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями
20:48Часть Симферополя останется без тепла из-за прорыва на сетях
20:32Над Крымом сбиты еще два беспилотника
20:10Ученые прогнозируют новые магнитные бури
19:37ПВО отработала над Крымом
19:15Какую судьбу Трамп готовит сектору Газа
18:35ДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь
18:19ПСБ запустил в Крыму продажу наличных юаней и драгоценных монет
18:06На Крымском мосту выросла очередь
17:50Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановления
17:38Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
17:17Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант
17:11В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков
16:55Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
16:31Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
16:24Президент Румынии объявил об уходе в отставку
16:09Когда потеплеет в Крыму
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