Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день
Диалог Путина с Трампом и суд по делу о покушении на Аксенова - главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Перспективы диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирной инфраструктуре российских регионов. Суд по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Рекордные цены на газ в Европе. Закрытие школ и классов в Крыму и Севастополе из-за ОРВИ.
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Диалог Путина и Трампа
Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, ожиданий на их улучшение при новом президенте США Дональде Трампе немного, но в Белом Доме при этом хотя бы начали обозначать интерес к возобновлению диалога с Москвой. Такое заявление в понедельник сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами России и Штатов идут определенные контакты, а вот согласованных графиков контактов между лидерами двух стран нет, но "тема существует", и по мере прояснения дальнейшей диспозиции договоренности могут появиться. При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речи об уступках по принципиальным для России вопросам в контексте украинского вопроса идти не может.
Успехи армии России
Армия России в зоне специальной военной операции за сутки вывела из строя более 1100 украинских боевиков, десятки единиц техники и пять складов боеприпасов. Силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск за сутки были нанесены удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ. За сутки боев в Курской области Киев потерял более 380 боевиков, еще пятеро вражеских солдат сдались в плен.
Удары по регионам РФ
Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. В частности в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом.
В Запорожской области дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми. Мужчина и женщина ранены. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал
Дело о покушении на Аксенова
В Крыму перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона. Злоумышленники готовили взрыв, но не успели его совершить, поскольку в начале февраля 2024 года были задержаны силовиками. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Дорогой газ в Европе
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума на фоне остановки транзита российского газа через Украину. Таковы данные Лондонской биржи ICE. 10 февраля стоимость мартовских (ближайших) фьючерсов составила 620,7 доллара - рост составил 3,8% к котировкам от расчетной цены предыдущего торгового дня, когда за тысячу кубов на бирже просили 597,7 долларов.
Рост ОРВИ в Крыму
В Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По статистике Межрегионального управления Роспотребнадзора, всего за неделю в регионе зарегистрировано 11127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5% В Севастополе заболел 3721 человек. При этом в двух регионах больше половины от общего числа заболевших - дети.
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