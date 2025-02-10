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Диалог Путина и Трампа - МИД обозначил ближайшую перспективу - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Диалог Путина и Трампа - МИД обозначил ближайшую перспективу
Диалог Путина и Трампа - МИД обозначил ближайшую перспективу - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Диалог Путина и Трампа - МИД обозначил ближайшую перспективу
Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, ожиданий на их улучшение при новом президенте США Дональде Трампе немного, но в Белом Доме при этом РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T15:36
2025-02-10T15:39
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
владимир путин (политик)
дональд трамп
политика
украина
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, ожиданий на их улучшение при новом президенте США Дональде Трампе немного, но в Белом Доме при этом хотя бы начали обозначать интерес к возобновлению диалога с Москвой. Такое заявление в понедельник сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.При этом дипломат сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами России и Штатов идут определенные контакты, а администрация Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога с Москвой."Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - заявил Рябков.К этому времени, по его данным, согласованных графиков контактов между лидерами двух стран нет, но "тема существует", и по мере прояснения дальнейшей диспозиции договоренности могут появиться. При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речи об уступках по принципиальным для России вопросам в контексте украинского вопроса идти не может."Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса", - констатировал дипломат и посоветовал США понять первопричины конфликта на Украине.Накануне президент США Дональд Трамп в интервью американскому изданию New York Post заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При каких условиях могут начаться переговоры по УкраинеТрамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявлениеРешить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие
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сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, владимир путин (политик), дональд трамп, политика, украина, переговоры, новости
Диалог Путина и Трампа - МИД обозначил ближайшую перспективу

Рябков: администрация Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога с Москвой

15:36 10.02.2025 (обновлено: 15:39 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, ожиданий на их улучшение при новом президенте США Дональде Трампе немного, но в Белом Доме при этом хотя бы начали обозначать интерес к возобновлению диалога с Москвой. Такое заявление в понедельник сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Применительно к российско-американским отношениям все-таки ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", - цитирует Рябкова РИА Новости
При этом дипломат сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами России и Штатов идут определенные контакты, а администрация Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога с Москвой.
"Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - заявил Рябков.
К этому времени, по его данным, согласованных графиков контактов между лидерами двух стран нет, но "тема существует", и по мере прояснения дальнейшей диспозиции договоренности могут появиться. При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речи об уступках по принципиальным для России вопросам в контексте украинского вопроса идти не может.
"Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса", - констатировал дипломат и посоветовал США понять первопричины конфликта на Украине.
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью американскому изданию New York Post заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США.
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Сергей РябковМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСШАВладимир Путин (политик)Дональд ТрампПолитикаУкраинаПереговорыНовости
 
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