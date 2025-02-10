Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления
В Крыму холода сохранятся до конца февраля
© РИА Новости КрымСнег
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Зима в Крыму в феврале отыграется за аномально теплый январь, потепления не стоит ждать до начала календарной весны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По мнению эксперта, зима не покинет полуостров практически до конца февраля.
"Потому что, по долгосрочным прогнозам, средний срез по температуре будет все время с отрицательной составляющей, даже на несколько градусов холоднее, чем должно быть. И я не вижу никаких просветов, чтобы обрадовать крымчан улучшением погодных условий, обилием солнца и наступлением весеннего тепла до окончания февраля", – сказал Тишковец.
Он прогнозирует, что зима в феврале в Крыму "отыграется по полной программе" за высокие температурные показатели, которые были в декабре и январе. Но ситуация резко и кардинально поменяется с приходом календарной весны, считает эксперт.
"С наступлением марта я вижу мощную аномалию тепла. И, думаю, температура не только вернется в рамки климатической нормы для этого месяца, когда по ночам выше нуля, а днем до +10, но и цифры будут выше многолетних показателей", – прогнозирует специалист.
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