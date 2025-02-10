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Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250210/chto-zadumala-zima-v-krymu-kogda-zhdat-potepleniya-1143998079.html
Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления
Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления
Зима в Крыму в феврале отыграется за аномально теплый январь, потепления не стоит ждать до начала календарной весны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T06:17
2025-02-10T06:17
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
погода в крыму
крымская погода
крым
евгений тишковец
прогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Зима в Крыму в феврале отыграется за аномально теплый январь, потепления не стоит ждать до начала календарной весны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По мнению эксперта, зима не покинет полуостров практически до конца февраля.Он прогнозирует, что зима в феврале в Крыму "отыграется по полной программе" за высокие температурные показатели, которые были в декабре и январе. Но ситуация резко и кардинально поменяется с приходом календарной весны, считает эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 летВ Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобилиКрым в снегу – где выпало больше всего
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, евгений тишковец, прогноз
Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления

В Крыму холода сохранятся до конца февраля

06:17 10.02.2025
 
© РИА Новости КрымСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Зима в Крыму в феврале отыграется за аномально теплый январь, потепления не стоит ждать до начала календарной весны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По мнению эксперта, зима не покинет полуостров практически до конца февраля.

"Потому что, по долгосрочным прогнозам, средний срез по температуре будет все время с отрицательной составляющей, даже на несколько градусов холоднее, чем должно быть. И я не вижу никаких просветов, чтобы обрадовать крымчан улучшением погодных условий, обилием солнца и наступлением весеннего тепла до окончания февраля", – сказал Тишковец.

Он прогнозирует, что зима в феврале в Крыму "отыграется по полной программе" за высокие температурные показатели, которые были в декабре и январе. Но ситуация резко и кардинально поменяется с приходом календарной весны, считает эксперт.

"С наступлением марта я вижу мощную аномалию тепла. И, думаю, температура не только вернется в рамки климатической нормы для этого месяца, когда по ночам выше нуля, а днем до +10, но и цифры будут выше многолетних показателей", – прогнозирует специалист.

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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаКрымЕвгений ТишковецПрогноз
 
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