https://crimea.ria.ru/20250210/chto-zadumala-zima-v-krymu-kogda-zhdat-potepleniya-1143998079.html

Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления

Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления

Зима в Крыму в феврале отыграется за аномально теплый январь, потепления не стоит ждать до начала календарной весны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T06:17

2025-02-10T06:17

2025-02-10T06:17

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

погода в крыму

крымская погода

крым

евгений тишковец

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/16/1122124801_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ed77f4528eb661b02f61e7e5ff989651.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Зима в Крыму в феврале отыграется за аномально теплый январь, потепления не стоит ждать до начала календарной весны. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По мнению эксперта, зима не покинет полуостров практически до конца февраля.Он прогнозирует, что зима в феврале в Крыму "отыграется по полной программе" за высокие температурные показатели, которые были в декабре и январе. Но ситуация резко и кардинально поменяется с приходом календарной весны, считает эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 летВ Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобилиКрым в снегу – где выпало больше всего

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, евгений тишковец, прогноз