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Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Армия России в зоне специальной военной операции за сутки вывела из строя более 1100 украинских боевиков, десятки единиц техники и пять складов боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T13:15
2025-02-10T13:15
2025-02-10T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Армия России в зоне специальной военной операции за сутки вывела из строя более 1100 украинских боевиков, десятки единиц техники и пять складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и противника в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково. В результате ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в ходе боевых действий в районах сел Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ на этом участке составили до 190 военнослужащих, 12 единиц техники и два склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 160 военнослужащих и пять единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Боевые действия происходили в районах сел Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики.В результате ВСУ потеряли до 525 боевиков и 15 единиц техники.Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах сел Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и семь единиц техники.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и шесть единиц техники, уничтожены также три склада боеприпасов.Кроме того, силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА и ракетных войск за сутки были нанесены удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкамПодросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка
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Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
За сутки в зоне СВО уничтожили более 110- бойцов противника и пять складов боеприпасов
13:15 10.02.2025 (обновлено: 13:47 10.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Армия России в зоне специальной военной операции за сутки вывела из строя более 1100 украинских боевиков, десятки единиц техники и пять складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и противника в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково. В результате ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в ходе боевых действий в районах сел Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ на этом участке составили до 190 военнослужащих, 12 единиц техники и два склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 160 военнослужащих и пять единиц техники.
Военнослужащие группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Боевые действия происходили в районах сел Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики.
В результате ВСУ потеряли до 525 боевиков и 15 единиц техники.
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах сел Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и семь единиц техники.
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и шесть единиц техники, уничтожены также три склада боеприпасов.
Кроме того, силами авиации, артиллерии, расчетов БПЛА
и ракетных войск за сутки были нанесены удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины.
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