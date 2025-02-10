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Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка
Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка
В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T05:53
2025-02-10T05:59
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
краснодар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.По его информации, в Краснодаре инцидент произошел в жилом комплексе "Центральный". В настоящее время территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Ведется поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения. Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, по словам губернатора, обломки повредили частный дом. Пострадавших нет. Жильцам обещают помочь с восстановлением имущества.В ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников13 беспилотников сбили над Азовским моремРезервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани
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кубань
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кубань, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар, новости
Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка

В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом

05:53 10.02.2025 (обновлено: 05:59 10.02.2025)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По его информации, в Краснодаре инцидент произошел в жилом комплексе "Центральный".
"БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кондратьев.
В настоящее время территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Ведется поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения.
Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, по словам губернатора, обломки повредили частный дом. Пострадавших нет. Жильцам обещают помочь с восстановлением имущества.
В ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна.
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8 февраля, 06:55
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КубаньБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВениамин КондратьевКраснодарский крайКраснодарНовости
 
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