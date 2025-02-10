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15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России
15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России - РИА Новости Крым, 10.02.2025
15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России
Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T07:22
2025-02-10T07:22
2025-02-10T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. Как сообщалось, в ночь на понедельник в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом. Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников13 беспилотников сбили над Азовским моремУкраинский дрон сбили над Каспийским морем
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф
15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России
Над Крымом и еще пятью регионами России силы ПВО сбили15 беспилотников - Минобороны
07:22 10.02.2025 (обновлено: 07:26 10.02.2025)