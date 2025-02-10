https://crimea.ria.ru/20250210/15-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-esche-pyatyu-regionami-rossii-1144050059.html

15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России

15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России - РИА Новости Крым, 10.02.2025

15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России

Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T07:22

2025-02-10T07:22

2025-02-10T07:26

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны. Как сообщалось, в ночь на понедельник в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом. Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников13 беспилотников сбили над Азовским моремУкраинский дрон сбили над Каспийским морем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф