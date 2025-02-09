https://crimea.ria.ru/20250209/zayavlenie-trampa-o-besede-s-putinym-i-proisshestviya-s-tankerami-glavnoe-1144044009.html

Заявление Трампа о беседе с Путиным и происшествия с танкерами: главное

Заявление Трампа о беседе с Путиным и происшествия с танкерами: главное - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Заявление Трампа о беседе с Путиным и происшествия с танкерами: главное

Заявление Трампа о телефонных переговорах с Путиным. В Ленинградской области и у берегов Сахалина спасают природу от разливов нефтепродуктов с танкеров... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T22:15

2025-02-09T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Заявление Трампа о телефонных переговорах с Путиным. В Ленинградской области и у берегов Сахалина спасают природу от разливов нефтепродуктов с танкеров. Российская армия продолжает освобождать города на Украине. Крым борется со снежным штормом, а на Землю движется магнитная буря. Военные пенсии проиндексируют, а рабочая неделя может быть официально сокращена.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Трампа о разговоре с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп в интервью американскому изданию New York Post заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине", – сказано в публикации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США.Происшествия в морях РоссииВ Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По сообщению капитана порта Невельска, балкер находится в 200 метрах от берега, на борту у него 700 тонн мазута, порядка 100 тон дизтоплива и 1000 тонн угля.В настоящий момент к месту ЧП везут боновые заграждения, чтобы начинать их выставлять сначала с береговой стороны, а как только закончится шторм, то и с моря в том числе. Ожидается, что ветер и волны стихнут во второй половине дня 10 февраля."Мы готовимся к тому, чтобы создать все условия и забрать все углеводороды, которые находятся на корабле, чтобы не было экологической катастрофы", – сказал Лимаренко.В воскресенье же техногенный инцидент произошел на танкере с нефтепродуктами в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По информации "Росморречфлота", на танкере "Коala" при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.Катастрофические потери ВСУ и освобождение населенных пунктовМножество техники и до 1200 человек живой силы за сутки потеряли ВСУ в результате продвижения российской армии на фронтах СВО. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Среди разбитой техники – танки, БМП, бронетранспортеры, станции радиоэлектронной борьбы, автомобили, в том числе иностранного производства. Также были уничтожены различные склады неприятеля.ВСУ несет огромные потери."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах", – сказано в сводке Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР.Военные пенсии проиндексируют как можно скорееПредседатель Госдумы России Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции.Ранее проиндексировать пенсии военным поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Индексация будет проведена с 1 января 2025 года. Военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.Законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке.Рабочая неделя может быть сокращенаВ правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей недели на один час. Если предложение депутатов будет принято, то накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшится на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда.Штормовое предупреждение продолжает действовать в КрымуШтормовое предупреждение в Крыму по сильному ветру и снегопаду не снято. С утра воскресенья в степных районах на открытых участках снег с полей несет на дороги, образуются переметы. Самая сложна ситуация складывается в Симферопольском и Белогорском районах.Сотрудники "Крымавтодора" уже третьи сутки расчищают дороги, расширяют проезжую часть, обеспечивают проезд.Вниманию метеозависимыхУченые предупреждают, что в понедельник, 10 февраля, с раннего утра по московскому времени на Землю обрушится очередная магнитная буря.Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, новое геомагнитное возмущение будет нарастать с ночи и к утру достигнет показателя G1. В соответствии с прогнозом магнитных бурь, штормить будет недолго – всего лишь до полудня понедельника.Дальнейший прогноз благоприятный и указывает на то, что ученые к этому моменту не ожидают магнитных бурь до конца февраля.

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