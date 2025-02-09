https://crimea.ria.ru/20250209/zaschitniki-zemli-russkoy-neravnyy-boy-i-bessmertnyy-podvig-varyaga-1144004810.html

Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга"

Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга" - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга"

121 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T09:11

2025-02-09T09:11

2025-02-09T09:11

защитники земли русской

инфографика

история

россия

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110006/40/1100064071_0:493:1466:1318_1920x0_80_0_0_9ec762d51e40ef208190273462dc13c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 121 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под командованием капитана первого ранга Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием капитана 2-го ранга Григория Беляева вступили в неравной бой с японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити. Российские корабли выступили против двух броненосцев, четырех бронепалубных крейсеров и восьми миноносцев вражеской эскадры. Русские моряки потерпели поражение в столкновении с превосходящими силами противника, но их подвиг вошел в историю и был воспет в одной из самых известных в истории военной песне, а "Варяг" стал символом героизма и самоотверженности русских моряков в бою.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Причины Русско-японской войныРусско-японской войне предшествовала война Японии с Китаем в 1894-1895 годах, завершившаяся поражением Китая. В результате чего Японии должны были перейти Ляодунский (Квантунский) полуостров вместе с Порт-Артуром и остров Фармоза (Тайвань). В ход переговоров вмешались Германия, Франция и Россия, которые настояли на том, чтобы Ляодунский полуостров остался в юрисдикции Китая.В 1896 году правительство Николая II подписало договор о дружбе с Китаем. Россия начала строить железную дорогу к Владивостоку через Северную Манчжурию (Китайская Восточная Железная Дорога), а в 1898 году взяла в аренду Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур на 25 лет. Также активно шло освоение русскими колонистами территорий Маньчжурии.По договору Российская империя должна была защищать целостность Китая от покушений Японии. Токио был против и обратился за помощью к Великобритании, которая практически во всем времена была заинтересована в ослаблении России и вместе с США стремилась во что бы то ни стало выбить Россию из Азиатско-Тихоокеанского региона. Результатом стало подписание двустороннего японско-британского договора в 1901 году.Так и не сумев договориться о сферах влияния, Россия и Япония начали готовиться к войне."Наверх, вы, товарищи, все по местам!"В начале февраля 1904 года в сеульский порт Чепульпо прибыли с дипломатической миссией два русских корабля – крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец". Основной задачей русских кораблей являлась защита дипломатических представительств в Сеуле в случае осложнения внутренней обстановки.6 февраля Япония объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией, однако дипмиссия Петербурга в Сеуле и командование "Варяга" об этом не знали, поскольку находившиеся под контролем японцев телеграфные станции Кореи задерживали телеграммы, содержавшие важную информацию.Командующий "Варягом" Всеволод Руднев узнал о разрыве отношений от командиров других иностранных кораблей и принял решение вместе с "Корейцем" выходить в Порт-Артур, однако их встретила японская эскадра. Адмирал Сотокити направил Рудневу извещение о войне между Россией и Японией и призвал моряков сдаться, грозя атакой и уничтожением прямо на рейде.Руднев планировал пройти мимо японцев и двигаться в Порт-Артур, но порт к тому времени уже подвергся нападению врага. Торпедами были повреждены крейсер "Паллада" и броненосцы "Цесаревич" и "Ретвизан". В ходе завязавшегося боя русские потеряли убитыми и ранеными 150 матросов и офицеров, японцы – 90.Вместе с "Варягом" и "Корейцем" в бухте находились корабли нейтральных держав. Когда Руднев принял решение прорываться, иностранные команды выстроились на палубах своих кораблей и провожали русских героев громким "Ура!". На "Варяге" оркестр исполнял национальные гимны тех стран, моряки которых салютовали храбрости русского оружия.Чтобы прорвать блокаду, "Варягу" и "Корейцу" нужно было с боем пройти узкий 20-мильный фарватер и вырваться в открытое море. Задача была практически невыполнимой, но русские моряки решили не сдаваться и приняли бой.Японские снаряды повредили правое крыло переднего мостика на "Варяге", затем уничтожили носовую дальномерную станцию, в результате чего загорелась штурманская рубка. Крейсер получил 10 пробоин, но вместе с "Корейцем" отвечал своими залпами. Все это время русские моряки оставались на местах согласно боевому расписанию. В общей сложности "Варяг" выпустил по врагам 1105 снарядов разного калибра. Согласно рапортам капитанов Руднева и Беляева, наблюдались попадания и пожар на крейсере "Асама", крейсер "Такачихо" затонул, а крейсер "Нанива", как и "Асама", по итогу боя нуждался в ремонте в доке. Погибли 30 японских моряков.Потери экипажа "Варяга": один офицер и 30 матросов убиты, шесть офицеров и 85 матросов ранены и контужены, еще около 100 человек получили легкие ранения. На "Корейце" потерь не было. Сам Руднев был тяжело ранен и контужен, но продолжал командовать крейсером.Однако критические повреждения вынудили "Варяг" через час вновь вернуться в Чемульпо. Оценив серьезность повреждений, Руднев решил затопить корабль. "Кореец" также был взорван и затоплен экипажем. Это делалось для того, чтобы японцы не захватили безоружные русские корабли как военные трофеи.Вдохновленные подвигомМатросов с "Варяга" и "Корейца" приняли иностранные корабли. Через нейтральные порты герои смогли вернуться в Россию. В апреле 1904 года экипажи кораблей приветствовал Николай II и пригласил на торжественный обед. Всем матросам "Варяга" в император вручил именные часы.Тогда же, на приеме у императора, впервые прозвучала ставшая впоследствии знаменитой песня "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". Поэму, прославлявшую подвиг русских моряков, написал австрийский поэт Рудольф Грейнц и опубликовал в немецком журнале Jugend. Поэтесса Евгения Студенская перевела произведение на русский язык, а военный музыкант Алексей Турищев сочинил к нему музыку. Песня быстро приобрела популярность во всей России, стала поистине народной.Все члены экипажей "Варяга" и "Корейца" были награждены: офицеры – орденом святого Георгия IV степени, нижние чины – специально учрежденной медалью "За бой "Варяга" и "Корейца", а также знаком отличия Военного ордена святого Георгия, переименованного позже в Георгиевский крест.Всеволоду Рудневу также присвоили звание флигель-адъютанта. В 1905 году он ушел в отставку в звании контр-адмирала. Через два года японский император Муцухито в знак признания героизма Руднева направил ему орден Восходящего солнца II степени. Русский морской офицер награду принял, но никогда не носил.Наверх вы, товарищи, с Богом, ура!Последний парад наступает.Врагу не сдается наш гордый "Варяг",Пощады никто не желает!Все вымпелы вьются и цепи гремят,Наверх якоря поднимая.Готовятся к бою орудия в ряд,На солнце зловеще сверкая!Свистит, и гремит, и грохочет кругомГром пушек, шипенье снарядов.И стал наш бесстрашный и гордый "Варяг"Подобен кромешному аду.В предсмертных мученьях трепещут тела,Гром пушек, и шум, и стенанья.И судно охвачено морем огня,Настала минута прощанья.Прощайте, товарищи! С Богом, ура!Кипящее море под нами!Не думали, братцы, мы с вами вчера,Что нынче умрем под волнами.Не скажет ни камень, ни крест, где леглиВо славу мы Русского флага,Лишь волны морские прославят одниГеройскую гибель "Варяга"!

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защитники земли русской, инфографика, история, россия, армия и флот