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Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга" - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга"
Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга" - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга"
121 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T09:11
2025-02-09T09:11
защитники земли русской
инфографика
история
россия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 121 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под командованием капитана первого ранга Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием капитана 2-го ранга Григория Беляева вступили в неравной бой с японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити. Российские корабли выступили против двух броненосцев, четырех бронепалубных крейсеров и восьми миноносцев вражеской эскадры. Русские моряки потерпели поражение в столкновении с превосходящими силами противника, но их подвиг вошел в историю и был воспет в одной из самых известных в истории военной песне, а "Варяг" стал символом героизма и самоотверженности русских моряков в бою.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Причины Русско-японской войныРусско-японской войне предшествовала война Японии с Китаем в 1894-1895 годах, завершившаяся поражением Китая. В результате чего Японии должны были перейти Ляодунский (Квантунский) полуостров вместе с Порт-Артуром и остров Фармоза (Тайвань). В ход переговоров вмешались Германия, Франция и Россия, которые настояли на том, чтобы Ляодунский полуостров остался в юрисдикции Китая.В 1896 году правительство Николая II подписало договор о дружбе с Китаем. Россия начала строить железную дорогу к Владивостоку через Северную Манчжурию (Китайская Восточная Железная Дорога), а в 1898 году взяла в аренду Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур на 25 лет. Также активно шло освоение русскими колонистами территорий Маньчжурии.По договору Российская империя должна была защищать целостность Китая от покушений Японии. Токио был против и обратился за помощью к Великобритании, которая практически во всем времена была заинтересована в ослаблении России и вместе с США стремилась во что бы то ни стало выбить Россию из Азиатско-Тихоокеанского региона. Результатом стало подписание двустороннего японско-британского договора в 1901 году.Так и не сумев договориться о сферах влияния, Россия и Япония начали готовиться к войне."Наверх, вы, товарищи, все по местам!"В начале февраля 1904 года в сеульский порт Чепульпо прибыли с дипломатической миссией два русских корабля – крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец". Основной задачей русских кораблей являлась защита дипломатических представительств в Сеуле в случае осложнения внутренней обстановки.6 февраля Япония объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией, однако дипмиссия Петербурга в Сеуле и командование "Варяга" об этом не знали, поскольку находившиеся под контролем японцев телеграфные станции Кореи задерживали телеграммы, содержавшие важную информацию.Командующий "Варягом" Всеволод Руднев узнал о разрыве отношений от командиров других иностранных кораблей и принял решение вместе с "Корейцем" выходить в Порт-Артур, однако их встретила японская эскадра. Адмирал Сотокити направил Рудневу извещение о войне между Россией и Японией и призвал моряков сдаться, грозя атакой и уничтожением прямо на рейде.Руднев планировал пройти мимо японцев и двигаться в Порт-Артур, но порт к тому времени уже подвергся нападению врага. Торпедами были повреждены крейсер "Паллада" и броненосцы "Цесаревич" и "Ретвизан". В ходе завязавшегося боя русские потеряли убитыми и ранеными 150 матросов и офицеров, японцы – 90.Вместе с "Варягом" и "Корейцем" в бухте находились корабли нейтральных держав. Когда Руднев принял решение прорываться, иностранные команды выстроились на палубах своих кораблей и провожали русских героев громким "Ура!". На "Варяге" оркестр исполнял национальные гимны тех стран, моряки которых салютовали храбрости русского оружия.Чтобы прорвать блокаду, "Варягу" и "Корейцу" нужно было с боем пройти узкий 20-мильный фарватер и вырваться в открытое море. Задача была практически невыполнимой, но русские моряки решили не сдаваться и приняли бой.Японские снаряды повредили правое крыло переднего мостика на "Варяге", затем уничтожили носовую дальномерную станцию, в результате чего загорелась штурманская рубка. Крейсер получил 10 пробоин, но вместе с "Корейцем" отвечал своими залпами. Все это время русские моряки оставались на местах согласно боевому расписанию. В общей сложности "Варяг" выпустил по врагам 1105 снарядов разного калибра. Согласно рапортам капитанов Руднева и Беляева, наблюдались попадания и пожар на крейсере "Асама", крейсер "Такачихо" затонул, а крейсер "Нанива", как и "Асама", по итогу боя нуждался в ремонте в доке. Погибли 30 японских моряков.Потери экипажа "Варяга": один офицер и 30 матросов убиты, шесть офицеров и 85 матросов ранены и контужены, еще около 100 человек получили легкие ранения. На "Корейце" потерь не было. Сам Руднев был тяжело ранен и контужен, но продолжал командовать крейсером.Однако критические повреждения вынудили "Варяг" через час вновь вернуться в Чемульпо. Оценив серьезность повреждений, Руднев решил затопить корабль. "Кореец" также был взорван и затоплен экипажем. Это делалось для того, чтобы японцы не захватили безоружные русские корабли как военные трофеи.Вдохновленные подвигомМатросов с "Варяга" и "Корейца" приняли иностранные корабли. Через нейтральные порты герои смогли вернуться в Россию. В апреле 1904 года экипажи кораблей приветствовал Николай II и пригласил на торжественный обед. Всем матросам "Варяга" в император вручил именные часы.Тогда же, на приеме у императора, впервые прозвучала ставшая впоследствии знаменитой песня "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". Поэму, прославлявшую подвиг русских моряков, написал австрийский поэт Рудольф Грейнц и опубликовал в немецком журнале Jugend. Поэтесса Евгения Студенская перевела произведение на русский язык, а военный музыкант Алексей Турищев сочинил к нему музыку. Песня быстро приобрела популярность во всей России, стала поистине народной.Все члены экипажей "Варяга" и "Корейца" были награждены: офицеры – орденом святого Георгия IV степени, нижние чины – специально учрежденной медалью "За бой "Варяга" и "Корейца", а также знаком отличия Военного ордена святого Георгия, переименованного позже в Георгиевский крест.Всеволоду Рудневу также присвоили звание флигель-адъютанта. В 1905 году он ушел в отставку в звании контр-адмирала. Через два года японский император Муцухито в знак признания героизма Руднева направил ему орден Восходящего солнца II степени. Русский морской офицер награду принял, но никогда не носил.Наверх вы, товарищи, с Богом, ура!Последний парад наступает.Врагу не сдается наш гордый "Варяг",Пощады никто не желает!Все вымпелы вьются и цепи гремят,Наверх якоря поднимая.Готовятся к бою орудия в ряд,На солнце зловеще сверкая!Свистит, и гремит, и грохочет кругомГром пушек, шипенье снарядов.И стал наш бесстрашный и гордый "Варяг"Подобен кромешному аду.В предсмертных мученьях трепещут тела,Гром пушек, и шум, и стенанья.И судно охвачено морем огня,Настала минута прощанья.Прощайте, товарищи! С Богом, ура!Кипящее море под нами!Не думали, братцы, мы с вами вчера,Что нынче умрем под волнами.Не скажет ни камень, ни крест, где леглиВо славу мы Русского флага,Лишь волны морские прославят одниГеройскую гибель "Варяга"!
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защитники земли русской, инфографика, история, россия, армия и флот
Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга"

Защитники земли русской: бессмертный подвиг крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец"

09:11 09.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 121 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под командованием капитана первого ранга Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием капитана 2-го ранга Григория Беляева вступили в неравной бой с японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити. Российские корабли выступили против двух броненосцев, четырех бронепалубных крейсеров и восьми миноносцев вражеской эскадры. Русские моряки потерпели поражение в столкновении с превосходящими силами противника, но их подвиг вошел в историю и был воспет в одной из самых известных в истории военной песне, а "Варяг" стал символом героизма и самоотверженности русских моряков в бою.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.

Причины Русско-японской войны

Русско-японской войне предшествовала война Японии с Китаем в 1894-1895 годах, завершившаяся поражением Китая. В результате чего Японии должны были перейти Ляодунский (Квантунский) полуостров вместе с Порт-Артуром и остров Фармоза (Тайвань). В ход переговоров вмешались Германия, Франция и Россия, которые настояли на том, чтобы Ляодунский полуостров остался в юрисдикции Китая.
В 1896 году правительство Николая II подписало договор о дружбе с Китаем. Россия начала строить железную дорогу к Владивостоку через Северную Манчжурию (Китайская Восточная Железная Дорога), а в 1898 году взяла в аренду Ляодунский полуостров с крепостью Порт-Артур на 25 лет. Также активно шло освоение русскими колонистами территорий Маньчжурии.
По договору Российская империя должна была защищать целостность Китая от покушений Японии. Токио был против и обратился за помощью к Великобритании, которая практически во всем времена была заинтересована в ослаблении России и вместе с США стремилась во что бы то ни стало выбить Россию из Азиатско-Тихоокеанского региона. Результатом стало подписание двустороннего японско-британского договора в 1901 году.
Так и не сумев договориться о сферах влияния, Россия и Япония начали готовиться к войне.

"Наверх, вы, товарищи, все по местам!"

В начале февраля 1904 года в сеульский порт Чепульпо прибыли с дипломатической миссией два русских корабля – крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец". Основной задачей русских кораблей являлась защита дипломатических представительств в Сеуле в случае осложнения внутренней обстановки.
6 февраля Япония объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией, однако дипмиссия Петербурга в Сеуле и командование "Варяга" об этом не знали, поскольку находившиеся под контролем японцев телеграфные станции Кореи задерживали телеграммы, содержавшие важную информацию.
Командующий "Варягом" Всеволод Руднев узнал о разрыве отношений от командиров других иностранных кораблей и принял решение вместе с "Корейцем" выходить в Порт-Артур, однако их встретила японская эскадра. Адмирал Сотокити направил Рудневу извещение о войне между Россией и Японией и призвал моряков сдаться, грозя атакой и уничтожением прямо на рейде.
Руднев планировал пройти мимо японцев и двигаться в Порт-Артур, но порт к тому времени уже подвергся нападению врага. Торпедами были повреждены крейсер "Паллада" и броненосцы "Цесаревич" и "Ретвизан". В ходе завязавшегося боя русские потеряли убитыми и ранеными 150 матросов и офицеров, японцы – 90.
Вместе с "Варягом" и "Корейцем" в бухте находились корабли нейтральных держав. Когда Руднев принял решение прорываться, иностранные команды выстроились на палубах своих кораблей и провожали русских героев громким "Ура!". На "Варяге" оркестр исполнял национальные гимны тех стран, моряки которых салютовали храбрости русского оружия.
Чтобы прорвать блокаду, "Варягу" и "Корейцу" нужно было с боем пройти узкий 20-мильный фарватер и вырваться в открытое море. Задача была практически невыполнимой, но русские моряки решили не сдаваться и приняли бой.
Японские снаряды повредили правое крыло переднего мостика на "Варяге", затем уничтожили носовую дальномерную станцию, в результате чего загорелась штурманская рубка. Крейсер получил 10 пробоин, но вместе с "Корейцем" отвечал своими залпами. Все это время русские моряки оставались на местах согласно боевому расписанию. В общей сложности "Варяг" выпустил по врагам 1105 снарядов разного калибра. Согласно рапортам капитанов Руднева и Беляева, наблюдались попадания и пожар на крейсере "Асама", крейсер "Такачихо" затонул, а крейсер "Нанива", как и "Асама", по итогу боя нуждался в ремонте в доке. Погибли 30 японских моряков.
Потери экипажа "Варяга": один офицер и 30 матросов убиты, шесть офицеров и 85 матросов ранены и контужены, еще около 100 человек получили легкие ранения. На "Корейце" потерь не было. Сам Руднев был тяжело ранен и контужен, но продолжал командовать крейсером.
Однако критические повреждения вынудили "Варяг" через час вновь вернуться в Чемульпо. Оценив серьезность повреждений, Руднев решил затопить корабль. "Кореец" также был взорван и затоплен экипажем. Это делалось для того, чтобы японцы не захватили безоружные русские корабли как военные трофеи.

Вдохновленные подвигом

Матросов с "Варяга" и "Корейца" приняли иностранные корабли. Через нейтральные порты герои смогли вернуться в Россию. В апреле 1904 года экипажи кораблей приветствовал Николай II и пригласил на торжественный обед. Всем матросам "Варяга" в император вручил именные часы.
Тогда же, на приеме у императора, впервые прозвучала ставшая впоследствии знаменитой песня "Врагу не сдается наш гордый "Варяг". Поэму, прославлявшую подвиг русских моряков, написал австрийский поэт Рудольф Грейнц и опубликовал в немецком журнале Jugend. Поэтесса Евгения Студенская перевела произведение на русский язык, а военный музыкант Алексей Турищев сочинил к нему музыку. Песня быстро приобрела популярность во всей России, стала поистине народной.
Все члены экипажей "Варяга" и "Корейца" были награждены: офицеры – орденом святого Георгия IV степени, нижние чины – специально учрежденной медалью "За бой "Варяга" и "Корейца", а также знаком отличия Военного ордена святого Георгия, переименованного позже в Георгиевский крест.
Всеволоду Рудневу также присвоили звание флигель-адъютанта. В 1905 году он ушел в отставку в звании контр-адмирала. Через два года японский император Муцухито в знак признания героизма Руднева направил ему орден Восходящего солнца II степени. Русский морской офицер награду принял, но никогда не носил.
Наверх вы, товарищи, с Богом, ура!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый "Варяг",
Пощады никто не желает!
Все вымпелы вьются и цепи гремят,
Наверх якоря поднимая.
Готовятся к бою орудия в ряд,
На солнце зловеще сверкая!
Свистит, и гремит, и грохочет кругом
Гром пушек, шипенье снарядов.
И стал наш бесстрашный и гордый "Варяг"
Подобен кромешному аду.
В предсмертных мученьях трепещут тела,
Гром пушек, и шум, и стенанья.
И судно охвачено морем огня,
Настала минута прощанья.
Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.
Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы Русского флага,
Лишь волны морские прославят одни
Геройскую гибель "Варяга"!
Подвиг крейсера Варяг и канонерской лодки Кореец – инфографикаПодвиг крейсера Варяг и канонерской лодки Кореец – инфографика
 
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