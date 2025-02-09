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ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации

ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации - РИА Новости Крым, 09.02.2025

ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации

Множество техники и до 1200 человек живой силы за сутки потеряли ВСУ в результате продвижения российской армии на фронтах СВО. Об этом сообщают в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T12:39

2025-02-09T12:39

2025-02-09T12:43

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Множество техники и до 1200 человек живой силы за сутки потеряли ВСУ в результате продвижения российской армии на фронтах СВО. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.Подразделения группировки войск "Запад" также нанесли урон противнику. Потери противника составили более 200 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей. Также были уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота".В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" в ходе освобождения Орехово-Василевки в ДНР было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, штурмового полка и бригады теробороны. Противник потерял до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.Также средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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харьковская область

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу