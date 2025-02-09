https://crimea.ria.ru/20250209/vsu-nesut-katastroficheskie-poteri-na-vsekh-napravleniyakh-fronta-1144037369.html
ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации
ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации - РИА Новости Крым, 09.02.2025
ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации
Множество техники и до 1200 человек живой силы за сутки потеряли ВСУ в результате продвижения российской армии на фронтах СВО. Об этом сообщают в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T12:39
2025-02-09T12:39
2025-02-09T12:43
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Множество техники и до 1200 человек живой силы за сутки потеряли ВСУ в результате продвижения российской армии на фронтах СВО. Об этом сообщают в Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.Подразделения группировки войск "Запад" также нанесли урон противнику. Потери противника составили более 200 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей. Также были уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота".В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" в ходе освобождения Орехово-Василевки в ДНР было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, штурмового полка и бригады теробороны. Противник потерял до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.Также средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации
Почти 1200 боевиков за сутки потеряли ВСУ на всех направлениях спецоперации
12:39 09.02.2025 (обновлено: 12:43 09.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Множество техники и до 1200 человек живой силы за сутки потеряли ВСУ в результате продвижения российской армии на фронтах СВО. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.
Подразделения группировки войск "Запад" также нанесли урон противнику. Потери противника составили более 200 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей. Также были уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Нота".
В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" в ходе освобождения Орехово-Василевки в ДНР
было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, штурмового полка и бригады теробороны. Противник потерял до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.
Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах", – сказано в сводке Минобороны РФ.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.
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