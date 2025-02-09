https://crimea.ria.ru/20250209/voennye-pensii-proindeksiruyut-v-prioritetnom-poryadke--volodin-1144034710.html

Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин

Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T10:34

2025-02-09T10:34

2025-02-09T10:34

пенсия

новости

россия

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции.Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимутИнновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения ПутинаПутин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, новости, россия, закон и право, государственная дума рф