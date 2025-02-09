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Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин
Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T10:34
2025-02-09T10:34
пенсия
новости
россия
закон и право
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции.Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимутИнновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения ПутинаПутин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
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пенсия, новости, россия, закон и право, государственная дума рф
Военные пенсии проиндексируют в приоритетном порядке – Володин

Проект об индексации пенсий военным рассмотрят в приоритетном порядке – Володин

10:34 09.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции.
"Проиндексировать пенсии военным поручил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года", – цитирует Володина Telegram-канал Госдумы.
Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением главы государства индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.
"Законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты", – сказал Вячеслав Володин.
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