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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T20:39
2025-02-09T20:49
министерство обороны рф
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов.Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

20:39 09.02.2025 (обновлено: 20:49 09.02.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 19:20 до 19:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два над акваторией Черного моря и один над территорией Республики Крым, – говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.
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