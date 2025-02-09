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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T20:39

2025-02-09T20:39

2025-02-09T20:49

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов.Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)