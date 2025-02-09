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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T20:39
2025-02-09T20:39
2025-02-09T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов.Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:39 09.02.2025 (обновлено: 20:49 09.02.2025)