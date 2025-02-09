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В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей недели

В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей недели - РИА Новости Крым, 09.02.2025

В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей недели

В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей недели на один час. Об этом РИА Новости рассказал автор проекта, глава комитета Госдумы по труду РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T15:35

2025-02-09T15:35

2025-02-09T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей недели на один час. Об этом РИА Новости рассказал автор проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда."Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений", – сказал автор законопроекта.Говоря о проекте, депутат отметил, что такая практика уже есть во многих организациях. По словам парламентария, постепенно и плавно, стимулируя работников, нужно прийти к такому решению.В четверг власти установили в Крыму четыре дополнительных выходных дня из-за религиозных праздников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, государственная дума рф, общество, закон и право