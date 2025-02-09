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В порту в Ленинградской области на танкере произошел техногенный инцидент
В порту в Ленинградской области на танкере произошел техногенный инцидент - РИА Новости Крым, 09.02.2025
В порту в Ленинградской области на танкере произошел техногенный инцидент
Техногенный инцидент произошел на танкере с нефтепродуктами в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T14:11
2025-02-09T14:11
2025-02-09T14:16
ленинградская область
александр дрозденко
новости
происшествия
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Техногенный инцидент произошел на танкере с нефтепродуктами в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет, подчеркнул Дрозденко.Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии, отметил глава региона.Ранее в воскресенье в Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, александр дрозденко, новости, происшествия, морской транспорт
В порту в Ленинградской области на танкере произошел техногенный инцидент
Техногенный инцидент в порту Усть-Луга произошел при запуске двигателя танкера
14:11 09.02.2025 (обновлено: 14:16 09.02.2025)