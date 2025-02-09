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В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии
В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии - РИА Новости Крым, 09.02.2025
В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии
Электронная библиотека Русского географического общества (РГО) пополнилась новым разделом, в котором собраны материалы по Крыму и Новороссии. В нем представлены РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T21:50
2025-02-09T21:50
2025-02-09T21:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Электронная библиотека Русского географического общества (РГО) пополнилась новым разделом, в котором собраны материалы по Крыму и Новороссии. В нем представлены исторические, статистические, этнографические, археологические, геологические описания обширного региона в Северном Причерноморье, который входил в состав Российской империи со второй половины XVIII века, сообщает РГО.Как считают в Обществе, издания будут интересны самым широким кругам интересующимся историческими российскими территориями. В пример приводят труды российского историка, статистика, экономиста, этнографа и публициста Аполлона Скальковского, которые являются первыми опытами комплексного описания Новороссийского края.Помимо текстовых книг, в собрании электронной библиотеки представлены и фотодокументы. Среди них альбом с редкими фотографиями начала XX века "Севастополь и его окрестности" и альбом цветных фототипий "Виды Крыма".Всего в открытом доступе в разделе "Новороссия и Крым" находится 42 издания. Оцифровка этих материалов проведена при поддержке Фонда президентских грантов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимыШколы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – ПутинКрым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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библиотека, новости, новости крыма, новые регионы россии, общество, рго (русское географическое общество), россия, образование в россии
В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии
Новые редкие издания о Крыме и Новороссии предлагает бесплатная библиотека РГО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Электронная библиотека Русского географического общества (РГО) пополнилась новым разделом, в котором собраны материалы по Крыму и Новороссии. В нем представлены исторические, статистические, этнографические, археологические, геологические описания обширного региона в Северном Причерноморье, который входил в состав Российской империи со второй половины XVIII века, сообщает РГО.
Как считают в Обществе, издания будут интересны самым широким кругам интересующимся историческими российскими территориями. В пример приводят труды российского историка, статистика, экономиста, этнографа и публициста Аполлона Скальковского, которые являются первыми опытами комплексного описания Новороссийского края.
"Симферополь, куда в 1784 году перенесено Главное управление русское над Крымом из Карасубазара, имеет обширные и весьма любопытные архивы и много других источников, полезных для объяснения древней и новой истории полуострова: из них заимствовал я все, что было возможно, о первых годах владычества русского в Тавриде", – пишет Скальковский.
Помимо текстовых книг, в собрании электронной библиотеки представлены и фотодокументы. Среди них альбом с редкими фотографиями начала XX века "Севастополь и его окрестности" и альбом цветных фототипий "Виды Крыма".
Всего в открытом доступе в разделе "Новороссия и Крым"
находится 42 издания. Оцифровка этих материалов проведена при поддержке Фонда президентских грантов.
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