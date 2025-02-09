https://crimea.ria.ru/20250209/v-elektronnoy-biblioteke-rgo-poyavilsya-razdel-o-kryme-i-novorossii-1144039364.html

В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии

В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии - РИА Новости Крым, 09.02.2025

В электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и Новороссии

Электронная библиотека Русского географического общества (РГО) пополнилась новым разделом, в котором собраны материалы по Крыму и Новороссии. В нем представлены РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T21:50

2025-02-09T21:50

2025-02-09T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Электронная библиотека Русского географического общества (РГО) пополнилась новым разделом, в котором собраны материалы по Крыму и Новороссии. В нем представлены исторические, статистические, этнографические, археологические, геологические описания обширного региона в Северном Причерноморье, который входил в состав Российской империи со второй половины XVIII века, сообщает РГО.Как считают в Обществе, издания будут интересны самым широким кругам интересующимся историческими российскими территориями. В пример приводят труды российского историка, статистика, экономиста, этнографа и публициста Аполлона Скальковского, которые являются первыми опытами комплексного описания Новороссийского края.Помимо текстовых книг, в собрании электронной библиотеки представлены и фотодокументы. Среди них альбом с редкими фотографиями начала XX века "Севастополь и его окрестности" и альбом цветных фототипий "Виды Крыма".Всего в открытом доступе в разделе "Новороссия и Крым" находится 42 издания. Оцифровка этих материалов проведена при поддержке Фонда президентских грантов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимыШколы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – ПутинКрым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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