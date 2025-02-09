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Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу
Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу
Президент США Дональд Трамп намерен вопросы гарантии безопасности после завершения конфликта на Украине возложить на Европу. Об этом заявил советник президента... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T20:07
2025-02-09T20:07
2025-02-09T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен вопросы гарантии безопасности после завершения конфликта на Украине возложить на Европу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, сообщают РИА Новости.Советник Трампа добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. На них намерены обсудить все детали урегулирования. По словам Уолца, Вашингтон также планирует обсудить вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом, с Украиной.Ранее президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно что-то взамен потраченных на поддержку Украины средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощьРедкоземельные металлы - что это и в чем ценностьМирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене
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дональд трамп, сша, политика, европа, новости, в мире, украина
Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу
Трамп хочет возложить гарантии безопасности Украины на Европу
20:07 09.02.2025 (обновлено: 20:16 09.02.2025)