https://crimea.ria.ru/20250209/umyvayut-ruki-ssha-vozlozhat-garantii-bezopasnosti-po-ukraine-na-evropu-1144046568.html

Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу

Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу

Президент США Дональд Трамп намерен вопросы гарантии безопасности после завершения конфликта на Украине возложить на Европу. Об этом заявил советник президента... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T20:07

2025-02-09T20:07

2025-02-09T20:16

дональд трамп

сша

политика

европа

новости

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110040/28/1100402896_0:0:1569:883_1920x0_80_0_0_39178616c50d6855ba64714b43ca16e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен вопросы гарантии безопасности после завершения конфликта на Украине возложить на Европу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, сообщают РИА Новости.Советник Трампа добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. На них намерены обсудить все детали урегулирования. По словам Уолца, Вашингтон также планирует обсудить вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом, с Украиной.Ранее президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно что-то взамен потраченных на поддержку Украины средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощьРедкоземельные металлы - что это и в чем ценностьМирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене

сша

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, европа, новости, в мире, украина