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Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов
Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов
В Москве на 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино.В творчестве артиста более трех десятков... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T19:37
2025-02-09T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Москве на 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино.В творчестве артиста более трех десятков киноролей. К числу лучших относятся роли в лентах "Овод", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья".
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости
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Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов

Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов

19:37 09.02.2025 (обновлено: 19:43 09.02.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОлег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть"
Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма Северная повесть - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Москве на 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино.
В творчестве артиста более трех десятков киноролей. К числу лучших относятся роли в лентах "Овод", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья".
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