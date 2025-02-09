https://crimea.ria.ru/20250209/umer-oleg-narodnyy-artist-sssr-oleg-strizhenov-1144046080.html

Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов

Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов

В Москве на 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино.В творчестве артиста более трех десятков... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T19:37

2025-02-09T19:37

2025-02-09T19:43

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/09/1144046168_0:44:2048:1196_1920x0_80_0_0_c74f79ff55938d7082c6c07e88cf56dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Москве на 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино.В творчестве артиста более трех десятков киноролей. К числу лучших относятся роли в лентах "Овод", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости