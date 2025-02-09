https://crimea.ria.ru/20250209/umer-oleg-narodnyy-artist-sssr-oleg-strizhenov-1144046080.html
Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов
Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов
В Москве на 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино.В творчестве артиста более трех десятков... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T19:37
2025-02-09T19:37
2025-02-09T19:43
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Москве на 96 году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов – советский и российский актер театра и кино.В творчестве артиста более трех десятков киноролей. К числу лучших относятся роли в лентах "Овод", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости
Материал дополняется
Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов
Умер Олег народный артист СССР Олег Стриженов
19:37 09.02.2025 (обновлено: 19:43 09.02.2025)