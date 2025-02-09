https://crimea.ria.ru/20250209/u-sakhalina-v-shtorm-selo-na-mel-kitayskoe-sudno-s-mazutom-i-uglem-1144034279.html

У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем

У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем - РИА Новости Крым, 09.02.2025

У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем

У берегов Сахалина на мель сел китайский балкер, груженый машинным маслом, мазутом и углем. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, в регионе... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T10:06

2025-02-09T10:06

2025-02-09T10:06

сахалин

новости

погода

китай

морской транспорт

происшествия

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. У берегов Сахалина на мель сел китайский балкер, груженый машинным маслом, мазутом и углем. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, в регионе происшествия введен режим повышенной готовности.В связи с происшествием был создан оперативный штаб и мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство.Зампред правительства региона Алексей Римша, возглавивший работу оперативного штаба в Невельске, уточнил, что иностранное судно находится в 200 метрах от берега. Точной информации о наличии повреждении на корпусе балкера пока нет, поскольку из-за сильного шторма на море судно не могут обследовать водолазы. Ведется круглосуточный мониторинг береговой линии на предмет выброса топлива и груза с борта судна.Проблема заключается в том, что в настоящее время спасатели и водолазы не могут подойти к севшему на мель у порта Невельска китайскому судну "Ань Янь 2" из-за сильного шторма, сообщил Лимаренко. Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка

сахалин

китай

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, новости, погода, китай, морской транспорт, происшествия, стихия