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У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем
У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем - РИА Новости Крым, 09.02.2025
У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем
У берегов Сахалина на мель сел китайский балкер, груженый машинным маслом, мазутом и углем. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, в регионе... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T10:06
2025-02-09T10:06
сахалин
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погода
китай
морской транспорт
происшествия
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. У берегов Сахалина на мель сел китайский балкер, груженый машинным маслом, мазутом и углем. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, в регионе происшествия введен режим повышенной готовности.В связи с происшествием был создан оперативный штаб и мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство.Зампред правительства региона Алексей Римша, возглавивший работу оперативного штаба в Невельске, уточнил, что иностранное судно находится в 200 метрах от берега. Точной информации о наличии повреждении на корпусе балкера пока нет, поскольку из-за сильного шторма на море судно не могут обследовать водолазы. Ведется круглосуточный мониторинг береговой линии на предмет выброса топлива и груза с борта судна.Проблема заключается в том, что в настоящее время спасатели и водолазы не могут подойти к севшему на мель у порта Невельска китайскому судну "Ань Янь 2" из-за сильного шторма, сообщил Лимаренко. Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
сахалин, новости, погода, китай, морской транспорт, происшествия, стихия
У Сахалина в шторм село на мель китайское судно с мазутом и углем

Китайское судно с мазутом в шторм село на мель у берегов Сахалина

10:06 09.02.2025
 
© Губернатор Сахалинской области Валерий ЛимаренкоКитайское судно с мазутом в шторм село на мель у берегов Сахалина
Китайское судно с мазутом в шторм село на мель у берегов Сахалина
© Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. У берегов Сахалина на мель сел китайский балкер, груженый машинным маслом, мазутом и углем. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, в регионе происшествия введен режим повышенной готовности.

"Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям", – написал глава региона.

В связи с происшествием был создан оперативный штаб и мобилизованы все профильные службы, организовано круглосуточное дежурство.
Зампред правительства региона Алексей Римша, возглавивший работу оперативного штаба в Невельске, уточнил, что иностранное судно находится в 200 метрах от берега. Точной информации о наличии повреждении на корпусе балкера пока нет, поскольку из-за сильного шторма на море судно не могут обследовать водолазы. Ведется круглосуточный мониторинг береговой линии на предмет выброса топлива и груза с борта судна.
Проблема заключается в том, что в настоящее время спасатели и водолазы не могут подойти к севшему на мель у порта Невельска китайскому судну "Ань Янь 2" из-за сильного шторма, сообщил Лимаренко. Решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, как только улучшатся погодные условия.
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