https://crimea.ria.ru/20250209/tramp-khochet-okonchaniya-voyny-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-1144046869.html

Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление

Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью каналу ITV News допустил завершение конфликта с Россией в текущем году. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T20:16

2025-02-09T20:16

2025-02-09T21:20

владимир зеленский

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью каналу ITV News допустил завершение конфликта с Россией в текущем году.Также глава киевского режима заявил, что готов к переговорам по завершению конфликта при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и ЕС.Президент США Дональд Трамп намерен вопросы гарантии безопасности после завершения конфликта на Украине возложить на Европу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.Ранее президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно что-то взамен потраченных на поддержку Украины средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощьРедкоземельные металлы - что это и в чем ценностьМирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, дональд трамп, политика, в мире, россия, украина