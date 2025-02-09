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Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление
Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью каналу ITV News допустил завершение конфликта с Россией в текущем году. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью каналу ITV News допустил завершение конфликта с Россией в текущем году.Также глава киевского режима заявил, что готов к переговорам по завершению конфликта при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и ЕС.Президент США Дональд Трамп намерен вопросы гарантии безопасности после завершения конфликта на Украине возложить на Европу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.Ранее президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно что-то взамен потраченных на поддержку Украины средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощьРедкоземельные металлы - что это и в чем ценностьМирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене
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владимир зеленский, новости, дональд трамп, политика, в мире, россия, украина
Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление

Зеленский выступил с заявлением о завершении конфликта на Украине

20:16 09.02.2025 (обновлено: 21:20 09.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью каналу ITV News допустил завершение конфликта с Россией в текущем году.

"Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого. По моему мнению, Трамп хочет быстрого окончания войны", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос ведущей об урегулировании конфликта в 2025 году.

Также глава киевского режима заявил, что готов к переговорам по завершению конфликта при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и ЕС.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, да", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о готовности к прямым переговорам.

Президент США Дональд Трамп намерен вопросы гарантии безопасности после завершения конфликта на Украине возложить на Европу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что больше никто не будет пользоваться Соединенными Штатами, и что Америке нужно что-то взамен потраченных на поддержку Украины средств.
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Владимир ЗеленскийНовостиДональд ТрампПолитикаВ миреРоссияУкраина
 
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