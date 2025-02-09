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Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация
Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму. На открытых участках снег с полей несет на дороги, образуются переметы. Об этом сообщает "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T13:12
2025-02-09T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму. На открытых участках снег с полей несет на дороги, образуются переметы. Об этом сообщает "Крымавтодор".Сотрудники предприятия уже третьи сутки работают без передышки: расчищают дороги, расширяют проезжую часть, обеспечивают проезд.И призвали водителей быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.В Симферополе за сутки было обработано более 769 километров дорог противогололедными реагентами, сообщили в администрации города. Городскими службами было израсходовано свыше 123 тонн реагента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода в крыму, крымская погода, крымавтодор, новости крыма, симферополь, белогорский район, симферопольский район
Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация

В Крыму для ликвидации последствий снежного шторма работа не останавливается ни на минуту

13:12 09.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация на дорогах Севастополя из-за снегопада
Ситуация на дорогах Севастополя из-за снегопада
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму. На открытых участках снег с полей несет на дороги, образуются переметы. Об этом сообщает "Крымавтодор".
Сотрудники предприятия уже третьи сутки работают без передышки: расчищают дороги, расширяют проезжую часть, обеспечивают проезд.

"Все заявки отрабатываем по всем направлениям, но сложнее всего в Симферопольском и Белогорском районах. Люди и техника на пределе, но работа не останавливается ни на минуту", – сообщили в "Крымавтодоре".

И призвали водителей быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.
В Симферополе за сутки было обработано более 769 километров дорог противогололедными реагентами, сообщили в администрации города. Городскими службами было израсходовано свыше 123 тонн реагента.
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