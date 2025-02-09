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Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация

Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму. На открытых участках снег с полей несет на дороги, образуются переметы. Об этом сообщает "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T13:12

2025-02-09T13:12

2025-02-09T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму. На открытых участках снег с полей несет на дороги, образуются переметы. Об этом сообщает "Крымавтодор".Сотрудники предприятия уже третьи сутки работают без передышки: расчищают дороги, расширяют проезжую часть, обеспечивают проезд.И призвали водителей быть внимательными, учитывать погоду и по возможности отложить поездки.В Симферополе за сутки было обработано более 769 километров дорог противогололедными реагентами, сообщили в администрации города. Городскими службами было израсходовано свыше 123 тонн реагента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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