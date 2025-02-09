https://crimea.ria.ru/20250209/rossiyskie-voennye-osvobodili-orekhovo-vasilevku-v-donbasse-1144036930.html

Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе

Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T12:23

2025-02-09T12:23

2025-02-09T12:25

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.

https://crimea.ria.ru/20250207/v-minoborony-raskryli-znachenie-osvobozhdeniya-dzerzhinska-1144007368.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу