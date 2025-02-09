https://crimea.ria.ru/20250209/rossiyskie-voennye-osvobodili-orekhovo-vasilevku-v-donbasse-1144036930.html
Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе
Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T12:23
2025-02-09T12:23
2025-02-09T12:25
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20250207/v-minoborony-raskryli-znachenie-osvobozhdeniya-dzerzhinska-1144007368.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе
Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими военными Орехово-Васильевки в ДНР
12:23 09.02.2025 (обновлено: 12:25 09.02.2025)