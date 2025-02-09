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Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе
Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T12:23
2025-02-09T12:25
донецкая народная республика (днр)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20250207/v-minoborony-raskryli-znachenie-osvobozhdeniya-dzerzhinska-1144007368.html
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе

Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими военными Орехово-Васильевки в ДНР

12:23 09.02.2025 (обновлено: 12:25 09.02.2025)
 
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СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.
В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
7 февраля, 18:31
В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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