https://crimea.ria.ru/20250209/rodstvennitsa-obmanula-s-zhilem-nesovershennoletnego-v-krymu-1144042999.html

Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму

Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму

Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению жителя Республики Крым, который, будучи несовершеннолетним, подвергся мошенническим действиям... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T17:31

2025-02-09T17:31

2025-02-09T17:31

александр бастрыкин

владимир терентьев

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости крыма

жилье в крыму

крым

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению жителя Республики Крым, который, будучи несовершеннолетним, подвергся мошенническим действиям со стороны родственников. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.Молодой человек несовершеннолетним остался без попечения родителей, и несколько лет назад родственница заявителя убедила его продать домовладение, право долевой собственности на которое перешло к нему по наследству. Женщина ссылалась на непригодное для проживание состояние здания.Вследствие этих действий молодому человеку отказано в постановке на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Теперь он вынужден арендовать квартиру за свой счет.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФВ Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаДевять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, жилье в крыму, крым, мошенничество