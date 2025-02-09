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Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму
Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму
Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению жителя Республики Крым, который, будучи несовершеннолетним, подвергся мошенническим действиям... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T17:31
2025-02-09T17:31
александр бастрыкин
владимир терентьев
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
жилье в крыму
крым
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению жителя Республики Крым, который, будучи несовершеннолетним, подвергся мошенническим действиям со стороны родственников. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.Молодой человек несовершеннолетним остался без попечения родителей, и несколько лет назад родственница заявителя убедила его продать домовладение, право долевой собственности на которое перешло к нему по наследству. Женщина ссылалась на непригодное для проживание состояние здания.Вследствие этих действий молодому человеку отказано в постановке на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Теперь он вынужден арендовать квартиру за свой счет.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФВ Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаДевять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма
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александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, жилье в крыму, крым, мошенничество
Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму

В Крыму несовершеннолетнего обманула с жильем родственница – дело на контроле у Бастрыкина

17:31 09.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению жителя Республики Крым, который, будучи несовершеннолетним, подвергся мошенническим действиям со стороны родственников. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.
Молодой человек несовершеннолетним остался без попечения родителей, и несколько лет назад родственница заявителя убедила его продать домовладение, право долевой собственности на которое перешло к нему по наследству. Женщина ссылалась на непригодное для проживание состояние здания.

"Кроме того, она обманным путем реализовала земельный пай мужчины. Вырученные от совершенных сделок денежные средства женщина ему не передала. В результате обратившийся лишился единственного жилья, в котором ранее был зарегистрирован", – отмечается в сообщении.

Вследствие этих действий молодому человеку отказано в постановке на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Теперь он вынужден арендовать квартиру за свой счет.
"Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка", – подчеркнули в ведомстве.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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Александр БастрыкинВладимир ТерентьевСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости КрымаЖилье в КрымуКрымМошенничество
 
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