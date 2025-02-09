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Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день
В Севастополе во второй раз за день перекрыт рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T21:00
2025-02-09T21:00
2025-02-09T21:10
морской транспорт
новости
севастополь
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день перекрыт рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее без объявления причин также в районе 17 часов перекрывали рейд. Его снова открыли около 18 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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морской транспорт, новости, севастополь, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день
21:00 09.02.2025 (обновлено: 21:10 09.02.2025)