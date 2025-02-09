https://crimea.ria.ru/20250209/reyd-v-sevastopole-zakryt-vtoroy-raz-za-den-1144047757.html

Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день

Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день

В Севастополе во второй раз за день перекрыт рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T21:00

2025-02-09T21:00

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морской транспорт

новости

севастополь

департамент транспорта севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день перекрыт рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее без объявления причин также в районе 17 часов перекрывали рейд. Его снова открыли около 18 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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