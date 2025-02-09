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Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день

Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день

В Севастополе из-за неблагопритных погодных условий во второй раз за день закрыли рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T19:27

2025-02-09T19:27

2025-02-09T19:29

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости

севастополь

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неблагопритных погодных условий во второй раз за день закрыли рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент транспорта.Ранее без объявления причин также в районе 17 часов перекрывали рейд. Его снова открыли около 18 часов.В Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия, мороз до -3 и ветер до 15 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости, севастополь, департамент транспорта севастополя