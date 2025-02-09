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Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день
В Севастополе из-за неблагопритных погодных условий во второй раз за день закрыли рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T19:27
2025-02-09T19:29
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неблагопритных погодных условий во второй раз за день закрыли рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент транспорта.Ранее без объявления причин также в районе 17 часов перекрывали рейд. Его снова открыли около 18 часов.В Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия, мороз до -3 и ветер до 15 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости, севастополь, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе закрыт второй раз за день

Рейд в Севастополе закрыли из-за непогоды

19:27 09.02.2025 (обновлено: 19:29 09.02.2025)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за неблагопритных погодных условий во второй раз за день закрыли рейд. Движение морского транспорта остановлено, сообщает городской департамент транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Радиогорка – Артбухта" приостанавливает движение", – говорится в сообщении.
Ранее без объявления причин также в районе 17 часов перекрывали рейд. Его снова открыли около 18 часов.
В Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия, мороз до -3 и ветер до 15 метров в секунду.
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Паромы и катера в СевастополеМорской транспортНовостиСевастопольДепартамент транспорта Севастополя
 
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