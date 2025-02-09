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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T17:58
2025-02-09T18:01
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 17:10. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.В это же время был закрыт для движения Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

17:58 09.02.2025 (обновлено: 18:01 09.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 17:10. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.
В это же время был закрыт для движения Крымский мост.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМорской транспортПаромы и катера в СевастополеНовостиДепартамент транспорта Севастополя
 
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