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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T17:58
2025-02-09T17:58
2025-02-09T18:01
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 17:10. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.В это же время был закрыт для движения Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе открыли рейд
17:58 09.02.2025 (обновлено: 18:01 09.02.2025)