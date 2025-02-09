https://crimea.ria.ru/20250209/reshit-konflikt-na-ukraine-za-odin-den-v-mid-rossii-nazvali-uslovie-1144035045.html

Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие

Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие

Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что у него есть конкретный план по разрешению... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T11:11

2025-02-09T11:11

2025-02-09T11:28

мария захарова

дональд трамп

мнения

россия

украина

сша

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post. А в МИД России назвали способ завершения украинского конфликта за один день – о нем в интервью РИА Новости напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Трамп подчеркнул, что конфликт вредит Украине и выразил надежду на скорое его завершение.В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине. Это следует из его слов о том, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США.Ранее Трамп утверждал, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта: "У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денегВ Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомЧто значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США

россия

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, дональд трамп, мнения, россия, украина, сша, поставки западного оружия украине