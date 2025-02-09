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Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие
Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие
Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что у него есть конкретный план по разрешению... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T11:11
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мария захарова
дональд трамп
мнения
россия
украина
сша
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post. А в МИД России назвали способ завершения украинского конфликта за один день – о нем в интервью РИА Новости напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Трамп подчеркнул, что конфликт вредит Украине и выразил надежду на скорое его завершение.В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине. Это следует из его слов о том, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США.Ранее Трамп утверждал, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта: "У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денегВ Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомЧто значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США
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мария захарова, дональд трамп, мнения, россия, украина, сша, поставки западного оружия украине
Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие

Решить конфликт на Украине за один день можно прекращением поставок западной помощи Киеву

11:11 09.02.2025 (обновлено: 11:28 09.02.2025)
 
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Украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post. А в МИД России назвали способ завершения украинского конфликта за один день – о нем в интервью РИА Новости напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Трамп подчеркнул, что конфликт вредит Украине и выразил надежду на скорое его завершение.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине. Это следует из его слов о том, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США.

“Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос”, – сказала Захарова.

Ранее Трамп утверждал, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта: "У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством".
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Читайте на РИА Новости Крым:
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Мария ЗахароваДональд ТрампМненияРоссияУкраинаСШАПоставки западного оружия Украине
 
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