Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие
Решить конфликт на Украине за один день можно прекращением поставок западной помощи Киеву
11:11 09.02.2025 (обновлено: 11:28 09.02.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраина
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине. Он заявил, что у него есть конкретный план по разрешению конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post. А в МИД России назвали способ завершения украинского конфликта за один день – о нем в интервью РИА Новости напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Трамп подчеркнул, что конфликт вредит Украине и выразил надежду на скорое его завершение.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине. Это следует из его слов о том, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США.
“Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос”, – сказала Захарова.
Ранее Трамп утверждал, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта: "У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством".
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