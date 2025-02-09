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"Помощь" храмам и монастырям: лжесвященники обманывают верующих
"Помощь" храмам и монастырям: лжесвященники обманывают верующих - РИА Новости Крым, 09.02.2025
"Помощь" храмам и монастырям: лжесвященники обманывают верующих
Данные интернет-объявлений о помощи храмам и монастырям нужно проверять через официальные церковные сайты. Это верующим посоветовал руководитель информационной... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T22:03
2025-02-09T22:03
2025-02-09T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Данные интернет-объявлений о помощи храмам и монастырям нужно проверять через официальные церковные сайты. Это верующим посоветовал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, отвечая на вопрос РИА Новости, как не стать жертвой мошенников, притворяющихся клириками РПЦ.Список лжесвященников опубликован на официальном сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет".Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в мессенджерах, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах. И самим не стоит распространять непроверенную информацию, подчеркнул священник.На официальных сайтах епархий необходимо проверять реквизиты и местонахождение храмов, посоветовал Волков.Ранее сообщалось, что только в январе крымчане 245 раз попадались на удочки телефонных аферистов и отдали мошенникам более 60 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятияПредставляются врачами: новая схема телефонных мошенниковВ Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатам
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РИА Новости Крым
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мошенничество, новости, религия, безопасность, общество
"Помощь" храмам и монастырям: лжесвященники обманывают верующих
Лжесвященники и мошенники обманывают верующих от имени Церкви
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Данные интернет-объявлений о помощи храмам и монастырям нужно проверять через официальные церковные сайты. Это верующим посоветовал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, отвечая на вопрос РИА Новости, как не стать жертвой мошенников, притворяющихся клириками РПЦ.
Список лжесвященников опубликован на официальном сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет".
"Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций – в том числе "церковных", от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации. Хотя, конечно, нужно быть бдительным и доверять только проверенным источникам", – сказал Волков.
Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в мессенджерах, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах. И самим не стоит распространять непроверенную информацию, подчеркнул священник.
На официальных сайтах епархий необходимо проверять реквизиты и местонахождение храмов, посоветовал Волков.
Ранее сообщалось, что только в январе крымчане 245 раз попадались на удочки телефонных аферистов и отдали мошенникам более 60 миллионов рублей.
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