https://crimea.ria.ru/20250209/podrazdeleniya-armii-rossii-otbili-tri-kontrataki-vsu-v-kurskoy-oblasti-1144038553.html

Подразделения армии России отбили три контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения армии России отбили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Подразделения армии России отбили три контратаки ВСУ в Курской области

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в том числе одна производства США,... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T13:47

2025-02-09T13:47

2025-02-09T13:47

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143591428_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_350f9f84334f459846227b5162077b48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в том числе одна производства США, российские военные отразили три контратаки противника. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Российские войска нанесли урон противнику, разбив три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления беспилотниками и два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 16 населенных пунктов. Отражены три контратаки противника, сказано в сводке Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, 1826 боевых бронированных машин, 1890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперацииРоссийские военные освободили Орехово-Васильевку в ДонбассеРешить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу