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От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов
От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов - РИА Новости Крым, 09.02.2025
От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов
В ряде городов Украины в ночь на 9 февраля гремели серии взрывов, сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T07:39
2025-02-09T07:39
украина
взрыв
киев
киевская область
ровненская область
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николаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В ряде городов Украины в ночь на 9 февраля гремели серии взрывов, сообщают местные власти и СМИ.Так, в районе двух часов ночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по целям на подлете к центру украинской столицы.В Киевской области взрывы раздались в городах Вышгороде и Обухове. Четыре серии взрывов прогремели в городе Луцк Волынской области на западе Украины, сообщили местные СМИ. Прогремели взрывы и в городе Дубно Ровненской области. Также взрывы зафиксированы в Николаеве и области, Одессе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в городах Украины звучит с вечера субботы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, взрыв, киев, киевская область, ровненская область, волынская область, николаев, николаевская область, одесса
От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов

Взрывы на Украине сериями прогремели в ряде городов от Одессы до Киева и Волыни

07:39 09.02.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В ряде городов Украины в ночь на 9 февраля гремели серии взрывов, сообщают местные власти и СМИ.
Так, в районе двух часов ночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по целям на подлете к центру украинской столицы.
"На Оболони работает ПВО. БпЛА движутся к центру города. Находитесь в укрытиях", – написал он в своем Telegram-канале.
В Киевской области взрывы раздались в городах Вышгороде и Обухове. Четыре серии взрывов прогремели в городе Луцк Волынской области на западе Украины, сообщили местные СМИ. Прогремели взрывы и в городе Дубно Ровненской области. Также взрывы зафиксированы в Николаеве и области, Одессе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в городах Украины звучит с вечера субботы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины.
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УкраинаВзрывКиевКиевская областьРовненская областьВолынская областьНиколаевНиколаевская областьОдесса
 
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