https://crimea.ria.ru/20250209/ot-odessy-do-kieva-i-volyni-na-ukraine-progremeli-serii-vzryvov-1144030714.html

От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов

От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов - РИА Новости Крым, 09.02.2025

От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов

В ряде городов Украины в ночь на 9 февраля гремели серии взрывов, сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T07:39

2025-02-09T07:39

2025-02-09T07:39

украина

взрыв

киев

киевская область

ровненская область

волынская область

николаев

николаевская область

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В ряде городов Украины в ночь на 9 февраля гремели серии взрывов, сообщают местные власти и СМИ.Так, в районе двух часов ночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по целям на подлете к центру украинской столицы.В Киевской области взрывы раздались в городах Вышгороде и Обухове. Четыре серии взрывов прогремели в городе Луцк Волынской области на западе Украины, сообщили местные СМИ. Прогремели взрывы и в городе Дубно Ровненской области. Также взрывы зафиксированы в Николаеве и области, Одессе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в городах Украины звучит с вечера субботы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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