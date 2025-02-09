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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе остановили движение парома из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T15:16
2025-02-09T15:16
2025-02-09T15:18
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение парома из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в воскресенье в Севастополе порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 м/с.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости, паромы и катера в севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановили движение парома
15:16 09.02.2025 (обновлено: 15:18 09.02.2025)