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Непогода остановила паром в Севастополе

Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе остановили движение парома из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T15:16

2025-02-09T15:16

2025-02-09T15:18

севастополь

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

новости

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение парома из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в воскресенье в Севастополе порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 м/с.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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