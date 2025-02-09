Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250209/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1144040877.html
Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе остановили движение парома из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T15:16
2025-02-09T15:18
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/19/1117831918_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b04cd3296a0c1a79f01a4b9431822bf3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение парома из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.По прогнозу Крымского гидрометцентра, в воскресенье в Севастополе порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 м/с.При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/19/1117831918_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8a090373f3f7af3c047b3d3556ab3845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости, паромы и катера в севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановили движение парома

15:16 09.02.2025 (обновлено: 15:18 09.02.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение парома из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий паром приостанавливает движение", – сказано в сообщении.
По прогнозу Крымского гидрометцентра, в воскресенье в Севастополе порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 м/с.
При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовостиПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Родственница обманула с жильем несовершеннолетнего в Крыму
17:16Рейд закрыт в Севастополе
17:10Крымский мост закрыли
17:07Крымский мост: очередь выросла почти в два раза
16:43"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников
16:10315 лет назад в России прошла петровская реформа кириллического алфавита
15:35В правительство России внесли законопроект о сокращении рабочей недели
15:16Непогода остановила паром в Севастополе
15:10На Крымском мосту растет очередь
14:52На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота
14:41Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится
14:11В порту в Ленинградской области на танкере произошел техногенный инцидент
13:47Подразделения армии России отбили три контратаки ВСУ в Курской области
13:30На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута
13:12Снежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуация
12:39ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации
12:23Российские военные освободили Орехово-Васильевку в Донбассе
12:07В Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружия
11:35В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа
11:11Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие
Лента новостейМолния