https://crimea.ria.ru/20250209/nad-krymom-i-esche-semyu-regionami-rossii-sbili-35-bespilotnikov-1144033926.html

Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников

Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников

В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T07:54

2025-02-09T07:54

2025-02-09T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, утром в воскресенье один дрон ВСУ сбит над Ленинградской областью. Об этом сообщает Минобороны России.Утром в воскресенье российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, также сообщили в Минобороны РФ.Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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