Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250209/nad-krymom-i-esche-semyu-regionami-rossii-sbili-35-bespilotnikov-1144033926.html
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников
В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T07:54
2025-02-09T08:11
министерство обороны рф
новости
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
курская область
орловская область
краснодарский край
воронежская область
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143029710_278:405:3199:2048_1920x0_80_0_0_4095716468e63677e50af41cce2407b8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, утром в воскресенье один дрон ВСУ сбит над Ленинградской областью. Об этом сообщает Минобороны России.Утром в воскресенье российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, также сообщили в Минобороны РФ.Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250209/ot-odessy-do-kieva-i-volyni-na-ukraine-progremeli-serii-vzryvov-1144030714.html
курская область
орловская область
краснодарский край
воронежская область
ростовская область
брянская область
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143029710_985:387:3199:2048_1920x0_80_0_0_746437071fb17004a589cdceb3dc1180.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, курская область, орловская область, краснодарский край, воронежская область, ростовская область, брянская область, тульская область, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников

Над Крымом и восемью областями России ликвидированы 36 украинских беспилотников

07:54 09.02.2025 (обновлено: 08:11 09.02.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, утром в воскресенье один дрон ВСУ сбит над Ленинградской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Курской области; по четыре – над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три – над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым", – сказано в сообщении ведомства.
Утром в воскресенье российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, также сообщили в Минобороны РФ.
Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские пожарные
07:39
От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов
 
Министерство обороны РФНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОКурская областьОрловская областьКраснодарский крайВоронежская областьРостовская областьБрянская областьТульская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги
09:11Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга"
08:35Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю
07:54Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников
07:39От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов
07:22Трамп заявил о телефонных переговорах с Путиным
07:02В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА
00:01Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
21:41Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей
21:35Крупный пожар в Москве и новые поручения Путина – главное за день
21:04Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на выставке инноваций в Таиланде
20:47Кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море
20:22Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
19:45Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследования
19:22Площадь пожара в Москве на электрозаводе растет: ситуация к этому часу
18:48Редкоземельные металлы и снежный шторм: топ новостей недели
18:16Крупный пожар в Москве: спасены 80 и эвакуированы 120 человек
17:45Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки
17:16Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика
Лента новостейМолния