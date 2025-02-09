https://crimea.ria.ru/20250209/nad-krymom-i-esche-semyu-regionami-rossii-sbili-35-bespilotnikov-1144033926.html
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников
В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T07:54
2025-02-09T07:54
2025-02-09T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и еще семью российскими регионами перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, утром в воскресенье один дрон ВСУ сбит над Ленинградской областью. Об этом сообщает Минобороны России.Утром в воскресенье российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, также сообщили в Минобороны РФ.Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников
Над Крымом и восемью областями России ликвидированы 36 украинских беспилотников
07:54 09.02.2025 (обновлено: 08:11 09.02.2025)