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На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота

На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота - РИА Новости Крым, 09.02.2025

На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота

На иностранном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области, груженном нефтепродуктами, произошел взрыв. Это следует из сообщения Росморречфлота в... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T14:52

2025-02-09T14:52

2025-02-09T15:04

росморречфлот

морской транспорт

ленинградская область

новости

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На иностранном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области, груженном нефтепродуктами, произошел взрыв. Это следует из сообщения Росморречфлота в официальном Telegram-канале.О техногенном инциденте на танкере ранее сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По информации ведомства, в воскресенье утром на танкере "Коala", находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.По сообщению "Росморречфлота", вокруг танкера установлены боновые ограждения. В настоящее время идет подготовка к обследованию подводной части судна.Согласно открытым данным, танкер "Коala" 2003 года постройки ходит под флагом Антигуа и Барбуды. В Усть-Лугу оно пришло с Мальты.Ранее в воскресенье в Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка

ленинградская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росморречфлот, морской транспорт, ленинградская область, новости, взрыв