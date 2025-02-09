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На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота
На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота - РИА Новости Крым, 09.02.2025
На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота
На иностранном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области, груженном нефтепродуктами, произошел взрыв. Это следует из сообщения Росморречфлота в... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T14:52
2025-02-09T15:04
росморречфлот
морской транспорт
ленинградская область
новости
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На иностранном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области, груженном нефтепродуктами, произошел взрыв. Это следует из сообщения Росморречфлота в официальном Telegram-канале.О техногенном инциденте на танкере ранее сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По информации ведомства, в воскресенье утром на танкере "Коala", находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.По сообщению "Росморречфлота", вокруг танкера установлены боновые ограждения. В настоящее время идет подготовка к обследованию подводной части судна.Согласно открытым данным, танкер "Коala" 2003 года постройки ходит под флагом Антигуа и Барбуды. В Усть-Лугу оно пришло с Мальты.Ранее в воскресенье в Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
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Новости
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РИА Новости Крым
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росморречфлот, морской транспорт, ленинградская область, новости, взрыв
На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота

При взрыве на танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет – Росморречфлот

14:52 09.02.2025 (обновлено: 15:04 09.02.2025)
 
© Telegram Александр ДрозденкоТанкер "Коала" в порту Усть-Луги
Танкер Коала в порту Усть-Луги
© Telegram Александр Дрозденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На иностранном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области, груженном нефтепродуктами, произошел взрыв. Это следует из сообщения Росморречфлота в официальном Telegram-канале.
О техногенном инциденте на танкере ранее сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В результате взрыва на иностранном танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет", – сказано в сообщении "Росморречфлота".

По информации ведомства, в воскресенье утром на танкере "Коala", находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.

"Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет", – подчеркнули в ведомстве.

По сообщению "Росморречфлота", вокруг танкера установлены боновые ограждения. В настоящее время идет подготовка к обследованию подводной части судна.
Согласно открытым данным, танкер "Коala" 2003 года постройки ходит под флагом Антигуа и Барбуды. В Усть-Лугу оно пришло с Мальты.
Ранее в воскресенье в Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера.
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РосМорРечФлотМорской транспортЛенинградская областьНовостиВзрыв
 
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