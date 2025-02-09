На танкере в Усть-Луге произошел взрыв – подробности от Росморречфлота
При взрыве на танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет – Росморречфлот
14:52 09.02.2025 (обновлено: 15:04 09.02.2025)
© Telegram Александр ДрозденкоТанкер "Коала" в порту Усть-Луги
© Telegram Александр Дрозденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. На иностранном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области, груженном нефтепродуктами, произошел взрыв. Это следует из сообщения Росморречфлота в официальном Telegram-канале.
О техногенном инциденте на танкере ранее сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В результате взрыва на иностранном танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет", – сказано в сообщении "Росморречфлота".
По информации ведомства, в воскресенье утром на танкере "Коala", находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.
"Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет", – подчеркнули в ведомстве.
По сообщению "Росморречфлота", вокруг танкера установлены боновые ограждения. В настоящее время идет подготовка к обследованию подводной части судна.
Согласно открытым данным, танкер "Коala" 2003 года постройки ходит под флагом Антигуа и Барбуды. В Усть-Лугу оно пришло с Мальты.
Ранее в воскресенье в Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера.
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