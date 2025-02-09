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На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута
На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута - РИА Новости Крым, 09.02.2025
На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута
В Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T13:30
2025-02-09T13:30
2025-02-09T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По его информации, балкер стоял на погрузке угля на рейде в Невельском порту. В результате шторма погрузка была прекращена и судно должно было уйти в море. Но у балкера был сорван якорь, а судно выброшено на берег.По сообщению капитана порта Невельска, балкер находится в 200 метрах от берега, на борту у него находятся 700 тонн мазута, порядка 100 тон дизтоплива и 1000 тонн угля.Как гласит видео с заседания оперативного штаба, экипажу в настоящий момент угрозы нет, но капитан не подает сигнала SOS, не запрашивает водолазную помощь."По ситуации общаемся с правительством КНР и с собственником", – сообщили в правительстве Сахалинской области.В настоящий момент к месту ЧП везут боновые заграждения, чтобы начинать их выставлять сначала с береговой стороны, а как только закончится шторм, то и с моря в том числе. Ожидается, что ветер и волны стихнут во второй половине дня 10 февраля.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что Сахалинским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка
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На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута
В Невельске ввели режим ЧС из-за севшего на мель китайского судна
13:30 09.02.2025 (обновлено: 13:33 09.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Сейчас главная задача – исключить экологические риски. Все необходимые меры уже принимаются. Этот случай не первый: в 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион", – сказал Лимаренко, видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.
По его информации, балкер стоял на погрузке угля на рейде в Невельском порту. В результате шторма погрузка была прекращена и судно должно было уйти в море. Но у балкера был сорван якорь, а судно выброшено на берег.
По сообщению капитана порта Невельска, балкер находится в 200 метрах от берега, на борту у него находятся 700 тонн мазута, порядка 100 тон дизтоплива и 1000 тонн угля.
Как гласит видео с заседания оперативного штаба, экипажу в настоящий момент угрозы нет, но капитан не подает сигнала SOS, не запрашивает водолазную помощь.
"По ситуации общаемся с правительством КНР и с собственником", – сообщили в правительстве Сахалинской области.
В настоящий момент к месту ЧП везут боновые заграждения, чтобы начинать их выставлять сначала с береговой стороны, а как только закончится шторм, то и с моря в том числе. Ожидается, что ветер и волны стихнут во второй половине дня 10 февраля.
"Мы готовимся к тому, чтобы создать все условия и забрать все углеводороды, которые находятся на корабле, чтобы не было экологической катастрофы", – сказал Лимаренко.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что Сахалинским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).
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