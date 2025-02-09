https://crimea.ria.ru/20250209/na-bortu-sevshego-na-mel-v-nevelske-kitayskogo-sudna-700-tonn-mazuta-1144038194.html

На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута

На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута - РИА Новости Крым, 09.02.2025

На борту севшего на мель в Невельске китайского судна 700 тонн мазута

В Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T13:30

2025-02-09T13:30

2025-02-09T13:33

сахалин

новости

морской транспорт

происшествия

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Невельском районе на Сахалине из-за севшего на мель груженного углеводородами китайского судна введен режим ЧС муниципального характера, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По его информации, балкер стоял на погрузке угля на рейде в Невельском порту. В результате шторма погрузка была прекращена и судно должно было уйти в море. Но у балкера был сорван якорь, а судно выброшено на берег.По сообщению капитана порта Невельска, балкер находится в 200 метрах от берега, на борту у него находятся 700 тонн мазута, порядка 100 тон дизтоплива и 1000 тонн угля.Как гласит видео с заседания оперативного штаба, экипажу в настоящий момент угрозы нет, но капитан не подает сигнала SOS, не запрашивает водолазную помощь."По ситуации общаемся с правительством КНР и с собственником", – сообщили в правительстве Сахалинской области.В настоящий момент к месту ЧП везут боновые заграждения, чтобы начинать их выставлять сначала с береговой стороны, а как только закончится шторм, то и с моря в том числе. Ожидается, что ветер и волны стихнут во второй половине дня 10 февраля.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что Сахалинским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросыДемонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапВ Крыму и Севастополе собрали более 1300 тонн загрязненного мазутом песка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, видео, новости, морской транспорт, происшествия, китай