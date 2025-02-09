https://crimea.ria.ru/20250209/moroz-i-veter-pogoda-v-krymu-9-fevralya-1143929223.html
Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля
Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля
В воскресенье в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T00:01
2025-02-09T00:01
2025-02-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -2...-4 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью 0...-2, днем +3...5 градусов, в Евпатории, Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью 0...-2 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля
Погода в Крыму 9 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9, на южном побережье 0…-2, днем -4…+1, на южном побережье +3…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -2...-4 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью 0...-2, днем +3...5 градусов, в Евпатории, Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью 0...-2 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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