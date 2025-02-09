https://crimea.ria.ru/20250209/moroz-i-veter-pogoda-v-krymu-9-fevralya-1143929223.html

Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля

Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля

В воскресенье в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T00:01

2025-02-09T00:01

2025-02-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144020303_230:0:2330:1181_1920x0_80_0_0_b8ee82cea81c398ff69f271f631d7f90.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится холодная, ветреная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -2...-4 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью 0...-2, днем +3...5 градусов, в Евпатории, Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью 0...-2 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250207/vdvoe-nizhe-normy-krymu-poobeschali-kholodnye-vykhodnye-1143996960.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр