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Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится
Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится
В понедельник на Землю обрушится очередная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T14:41
2025-02-09T14:41
земля
новости
здоровье
космос
астрономия
институт солнечно-земной физики
магнитные бури
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В понедельник на Землю обрушится очередная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, новое геомагнитное возмущение будет нарастать с ночи и к утру достигнет показателя G1. В соответствии с прогнозом магнитных бурь, штормить будет недолго – всего лишь до полудня понедельника.Дальнейший прогноз благоприятный и указывает на то, что ученые к этому моменту не ожидают магнитных бурь до конца февраля.В Лаборатории сообщали ранее, что Земля входит в зону действия крупных корональных дыр. Это может провоцировать магнитные бури, но сильных магнитосферных штормов ожидать не стоит.Далее, до 8 марта, по прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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земля, новости, здоровье, космос, астрономия, институт солнечно-земной физики, магнитные бури
Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится

Магнитная буря завтра накроет Землю

14:41 09.02.2025
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В понедельник на Землю обрушится очередная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, новое геомагнитное возмущение будет нарастать с ночи и к утру достигнет показателя G1. В соответствии с прогнозом магнитных бурь, штормить будет недолго – всего лишь до полудня понедельника.
Дальнейший прогноз благоприятный и указывает на то, что ученые к этому моменту не ожидают магнитных бурь до конца февраля.
В Лаборатории сообщали ранее, что Земля входит в зону действия крупных корональных дыр. Это может провоцировать магнитные бури, но сильных магнитосферных штормов ожидать не стоит.
Далее, до 8 марта, по прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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