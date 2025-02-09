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Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится

Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Магнитная буря движется к Земле – сколько продлится

В понедельник на Землю обрушится очередная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T14:41

2025-02-09T14:41

2025-02-09T14:41

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астрономия

институт солнечно-земной физики

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В понедельник на Землю обрушится очередная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, новое геомагнитное возмущение будет нарастать с ночи и к утру достигнет показателя G1. В соответствии с прогнозом магнитных бурь, штормить будет недолго – всего лишь до полудня понедельника.Дальнейший прогноз благоприятный и указывает на то, что ученые к этому моменту не ожидают магнитных бурь до конца февраля.В Лаборатории сообщали ранее, что Земля входит в зону действия крупных корональных дыр. Это может провоцировать магнитные бури, но сильных магнитосферных штормов ожидать не стоит.Далее, до 8 марта, по прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

https://crimea.ria.ru/20240928/normalnaya-zvezda-solntse-potukhnet-i-prevratitsya-v-belogo-karlika-1140624780.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, новости, здоровье, космос, астрономия, институт солнечно-земной физики, магнитные бури