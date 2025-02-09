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К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги

К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги - РИА Новости Крым, 09.02.2025

К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги

В 2025 году в Крыму отремонтируют подъездные дороги к социальным учреждениям, а также объектам культурного наследия и памятникам. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T09:35

2025-02-09T09:35

2025-02-09T09:35

радио "спутник в крыму"

крымавтодор

новости крыма

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

благоустройство

городская среда

общество

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В Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги к социальным объектам и памятникам В Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги к социальным объектам и памятникам audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму отремонтируют подъездные дороги к социальным учреждениям, а также объектам культурного наследия и памятникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По словам Олейниченко, в 2024 году сотрудники предприятия, помимо прочего, привлекались к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и подъездных дорог к ним. В текущем, 2025-м, такие работы тоже планируется. Только основными объектами внимания дорожников станут не МКД, а социально значимые учреждения, сказал он.Обследование упомянутых территорий проводится работниками "Крымавтодора" совместно с представителями местных администраций и коммунальных предприятий, уточнил он."Потому что это территория их, а наша задача – обеспечить проезжаемость, выполнить работу, и чтобы она всех устраивала. По обращению граждан к нам мы принимаем решения совместно с администрацией и коммунальщиками", – пояснил Олейниченко.По словам главного инженера, государственное унитарное предприятие "Крымавтодор" является сегодня единственным в республике исполнителем работ по содержанию всех автомобильных дорог, потому привлекается к самым разным мероприятиям, связанным с асфальтом. "Проходим по упрощенной системе заключения контрактов и можем контрактоваться и с администрациями, и другими заказчиками", – заметил он.Ранее он рассказывал, что приведенная в нормативное состояние дорога должна иметь не только ровное, без деформаций, покрытие, но и все технические средства организации дорожного движения (знаки, ограждения, дорожную разметку и пр.). А также остановки, площадки отдыха и систему освещения – в границах населенных пунктов и за их пределами в районе остановок и пешеходных переходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 годуВласти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и ЯлтойФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов

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