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К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги - РИА Новости Крым, 09.02.2025
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К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги
К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги - РИА Новости Крым, 09.02.2025
К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги
В 2025 году в Крыму отремонтируют подъездные дороги к социальным учреждениям, а также объектам культурного наследия и памятникам. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T09:35
2025-02-09T09:35
радио "спутник в крыму"
крымавтодор
новости крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
городская среда
общество
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В Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги к социальным объектам и памятникам
В Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги к социальным объектам и памятникам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму отремонтируют подъездные дороги к социальным учреждениям, а также объектам культурного наследия и памятникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.По словам Олейниченко, в 2024 году сотрудники предприятия, помимо прочего, привлекались к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и подъездных дорог к ним. В текущем, 2025-м, такие работы тоже планируется. Только основными объектами внимания дорожников станут не МКД, а социально значимые учреждения, сказал он.Обследование упомянутых территорий проводится работниками "Крымавтодора" совместно с представителями местных администраций и коммунальных предприятий, уточнил он."Потому что это территория их, а наша задача – обеспечить проезжаемость, выполнить работу, и чтобы она всех устраивала. По обращению граждан к нам мы принимаем решения совместно с администрацией и коммунальщиками", – пояснил Олейниченко.По словам главного инженера, государственное унитарное предприятие "Крымавтодор" является сегодня единственным в республике исполнителем работ по содержанию всех автомобильных дорог, потому привлекается к самым разным мероприятиям, связанным с асфальтом. "Проходим по упрощенной системе заключения контрактов и можем контрактоваться и с администрациями, и другими заказчиками", – заметил он.Ранее он рассказывал, что приведенная в нормативное состояние дорога должна иметь не только ровное, без деформаций, покрытие, но и все технические средства организации дорожного движения (знаки, ограждения, дорожную разметку и пр.). А также остановки, площадки отдыха и систему освещения – в границах населенных пунктов и за их пределами в районе остановок и пешеходных переходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму отремонтируют дороги в 2025 годуВласти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и ЯлтойФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов
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РИА Новости Крым
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К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги

В Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги к социальным объектам и памятникам

09:35 09.02.2025
 
© Минтранс КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
Ремонт и строительство дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму отремонтируют подъездные дороги к социальным учреждениям, а также объектам культурного наследия и памятникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.
В Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги к социальным объектам и памятникам
09:35
По словам Олейниченко, в 2024 году сотрудники предприятия, помимо прочего, привлекались к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и подъездных дорог к ним. В текущем, 2025-м, такие работы тоже планируется. Только основными объектами внимания дорожников станут не МКД, а социально значимые учреждения, сказал он.
"Это будут подъезды и дворовые территории школ, садиков, больниц, объектов культурного наследия, памятников. Это программа для всего Крыма. Мы сейчас обследуем все эти территории. А после выделения финансирования будут определены конкретные списки на эти суммы", – сообщил Олейниченко.
Обследование упомянутых территорий проводится работниками "Крымавтодора" совместно с представителями местных администраций и коммунальных предприятий, уточнил он.
"Потому что это территория их, а наша задача – обеспечить проезжаемость, выполнить работу, и чтобы она всех устраивала. По обращению граждан к нам мы принимаем решения совместно с администрацией и коммунальщиками", – пояснил Олейниченко.
По словам главного инженера, государственное унитарное предприятие "Крымавтодор" является сегодня единственным в республике исполнителем работ по содержанию всех автомобильных дорог, потому привлекается к самым разным мероприятиям, связанным с асфальтом. "Проходим по упрощенной системе заключения контрактов и можем контрактоваться и с администрациями, и другими заказчиками", – заметил он.
Ранее он рассказывал, что приведенная в нормативное состояние дорога должна иметь не только ровное, без деформаций, покрытие, но и все технические средства организации дорожного движения (знаки, ограждения, дорожную разметку и пр.). А также остановки, площадки отдыха и систему освещения – в границах населенных пунктов и за их пределами в районе остановок и пешеходных переходов.
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