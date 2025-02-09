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"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников

"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников - РИА Новости Крым, 09.02.2025

"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников

Мошенники начали использовать новые схемы обмана пожилых людей. В частности, звонят и сообщают о необходимости подачи заявления на доиндексацию пенсии. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T16:43

2025-02-09T16:43

2025-02-09T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Мошенники начали использовать новые схемы обмана пожилых людей. В частности, звонят и сообщают о необходимости подачи заявления на доиндексацию пенсии. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел по Республике Крым.В ведомстве подчеркнули, что для получения доиндексации пенсий и соцвыплат никаких заявлений подавать не требуется.Кроме того, остаются популярными звонки через мессенджеры по видеосвязи с использованием форменной одежды.Еще один метод мошенников, когда в мессенджере приходит сообщение с вопросом "Это ты на видео/фото?" и файлом с расширением ".apk." – скачивая данный файл, устанавливается на телефон не видео, а программа с вредоносным програмным обеспечением, которое может получить доступ к мессенджерам и банковским приложениям.Также мошенники распространяют QR-код, который якобы ведет в чат жилого дома. Код распространяют разными способами: бросают в почтовые ящики (иногда в виде поддельных квитанций), размещают на стендах "Информация" в подъездах, наклеивают на двери и т. д.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Представляются врачами: новая схема телефонных мошенниковВ Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатамКрымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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