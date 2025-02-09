https://crimea.ria.ru/20250209/doindeksatsiya-pensiy-v-politsii-rasskazali-o-novykh-skhemakh-moshennikov-1144036039.html
"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников
"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников - РИА Новости Крым, 09.02.2025
"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников
Мошенники начали использовать новые схемы обмана пожилых людей. В частности, звонят и сообщают о необходимости подачи заявления на доиндексацию пенсии. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T16:43
2025-02-09T16:43
2025-02-09T16:43
мвд по республике крым
новости крыма
новости
безопасность
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Мошенники начали использовать новые схемы обмана пожилых людей. В частности, звонят и сообщают о необходимости подачи заявления на доиндексацию пенсии. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел по Республике Крым.В ведомстве подчеркнули, что для получения доиндексации пенсий и соцвыплат никаких заявлений подавать не требуется.Кроме того, остаются популярными звонки через мессенджеры по видеосвязи с использованием форменной одежды.Еще один метод мошенников, когда в мессенджере приходит сообщение с вопросом "Это ты на видео/фото?" и файлом с расширением ".apk." – скачивая данный файл, устанавливается на телефон не видео, а программа с вредоносным програмным обеспечением, которое может получить доступ к мессенджерам и банковским приложениям.Также мошенники распространяют QR-код, который якобы ведет в чат жилого дома. Код распространяют разными способами: бросают в почтовые ящики (иногда в виде поддельных квитанций), размещают на стендах "Информация" в подъездах, наклеивают на двери и т. д.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Представляются врачами: новая схема телефонных мошенниковВ Крыму риэлторы попались на хищении 66 млн рублей по сертификатамКрымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_17:0:1120:827_1920x0_80_0_0_922558d756b1c38a7d7029a25b54dc34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, новости крыма, новости, безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество
"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников
О новых схемах мошенников по "доиндексации" пенсий и соцвыплат предупредили в полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Мошенники начали использовать новые схемы обмана пожилых людей. В частности, звонят и сообщают о необходимости подачи заявления на доиндексацию пенсии. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел по Республике Крым.
"Звонящий сообщает, что для получения доиндексации пенсий и социальных выплат до фактического уровня инфляции необходимо подать заявление, иначе ее не назначат. Для подтверждения просят сообщить код из СМС, который на самом деле дает мошенникам доступ к "Госуслугам" или онлайн-банкам", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что для получения доиндексации пенсий и соцвыплат никаких заявлений подавать не требуется.
Кроме того, остаются популярными звонки через мессенджеры по видеосвязи с использованием форменной одежды.
"Человек в форменной одежде, создавая видимость представителя правоохранителя органов, сообщает, что ваши деньги, под разными предлогами, срочно необходимо перевести на несуществующий "безопасный счет", – предупреждают в ведомстве.
Еще один метод мошенников, когда в мессенджере приходит сообщение с вопросом "Это ты на видео/фото?" и файлом с расширением ".apk." – скачивая данный файл, устанавливается на телефон не видео, а программа с вредоносным програмным обеспечением, которое может получить доступ к мессенджерам и банковским приложениям.
Также мошенники распространяют QR-код, который якобы ведет в чат жилого дома. Код распространяют разными способами: бросают в почтовые ящики (иногда в виде поддельных квитанций), размещают на стендах "Информация" в подъездах, наклеивают на двери и т. д.
"Наиболее доверчивой к нападкам мошенников остается категория граждан возрастом старше 60 лет. Сотрудники полиции не просто вручают информационные листовки, но и подробно разъясняют, как защититься от злоумышленников", – отметили в полиции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте на РИА Новости Крым: