https://crimea.ria.ru/20250209/315-let-nazad-v-rossii-proshla-petrovskaya-reforma-kirillicheskogo-alfavita--1144008955.html

315 лет назад в России прошла петровская реформа кириллического алфавита

315 лет назад в России прошла петровская реформа кириллического алфавита - РИА Новости Крым, 09.02.2025

315 лет назад в России прошла петровская реформа кириллического алфавита

9 февраля 1710 г. в России завершилась петровская реформа кириллического алфавита – Петр I утвердил новую гражданскую азбуку и гражданский шрифт. В ходе реформы РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T16:10

2025-02-09T16:10

2025-02-09T16:10

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инфографика

россия

русский язык

петр i

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9 февраля 1710 г. в России завершилась петровская реформа кириллического алфавита – Петр I утвердил новую гражданскую азбуку и гражданский шрифт. В ходе реформы изменился как состав алфавита, так и форма букв. При этом до сих пор Русская Православная Церковь продолжает пользоваться церковнославянским алфавитом.Решение царя было продиктовано не только эстетическими соображениями. Император стремился к модернизации России. Реформа письменности являлась важной частью этой масштабной программы.К концу XVII века алфавит, пришедший на Русь вместе с христианской письменностью, сохранял свои архаичные черты, а форма букв, утвердившаяся в рамках письменной культуры, была неудобна для набора печатных текстов из-за наличия надстрочных знаков.Традиционный шрифт кириллица казалась Петру I недостаточно приспособленной для передачи быстро развивающейся научной и технической мысли. Он понимал, что унификация письма – это шаг к упрощению административной системы, облегчению обмена информацией и, в конечном счете, к усилению государства.Поиски новой модели азбуки и шрифта велись при самом активном участии царя. В январе 1707 года по эскизам, предположительно, выполненным лично Петром I, инженер фортификации Куленбах сделал рисунки 33 строчных и четырех прописных букв русского алфавита, которые были отправлены в Амстердам для изготовления литер.Первая книга, набранная новым гражданским шрифтом, – "Геометриа славенски землемерие" – вышла в марте 1708 года. В результате петровской реформы число букв в русском алфавите сократилось до 38, их начертание упростилось и округлилось, русская графика стала больше напоминать латинское письмо.Были убраны сразу или постепенно стали уходить из обращения многозначные буквы, обозначавшие одинаковые звуки. Изменения произошли и в системе пунктуации, использовании математических символов, букв греческого и латинского алфавитов, вместо буквенной цифири стали употребляться арабские цифры.Результатом реформы стало значительно более эффективное и удобное письмо. Петровский гражданский шрифт стал основой для развития современного русского шрифта. Его влияние распространилось далеко за пределы России. Он лег в основу письменности многих славянских народов, включая болгарский, сербский и македонский языки.О введении гражданского шрифта в России – в инфографике РИА Новости Крым.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, инфографика, россия, русский язык, петр i