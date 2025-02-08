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Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - СМИ
Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - СМИ - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - СМИ
Все десять человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T09:15
2025-02-08T09:15
2025-02-08T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Все десять человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США.Береговая охрана США подтвердила, что нашла место крушения в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном.Тела трех человек обнаружили внутри самолета, при этом спасатели полагают, что тела остальных семерых также находятся внутри, но доступ к ним затруднен "из-за состояния самолета".Об исчезновении небольшого самолета компании Bering Air на Аляске стало известно накануне. По данным местных властей, Cessna Caravan с девятью пассажирами и одним пилотом следовал из Уналаклита в Ном.В поисково-спасательной операции участвовала Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, отмечалось, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за погоды и видимости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самолет, происшествия, аляска, сша, авиакатастрофа, новости
Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли - СМИ
Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым.
Все десять человек, которые были на борту пропавшего сутки назад на Аляске самолета, погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на береговую охрану США.
"По данным береговой охраны, все десять человек, которые были на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли", — говорится в сообщении.
Береговая охрана США подтвердила, что нашла место крушения в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном.
Тела трех человек обнаружили внутри самолета, при этом спасатели полагают, что тела остальных семерых также находятся внутри, но доступ к ним затруднен "из-за состояния самолета".
Об исчезновении небольшого самолета компании Bering Air на Аляске стало известно накануне. По данным местных властей, Cessna Caravan с девятью пассажирами и одним пилотом следовал из Уналаклита в Ном.
В поисково-спасательной операции участвовала Национальная гвардия, береговая охрана и армия. Несмотря на активные наземные поиски, отмечалось, что возможность поиска с воздуха была ограничена из-за погоды и видимости.
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