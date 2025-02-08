https://crimea.ria.ru/20250208/v-tsentralnom-muzee-velikoy-otechestvennoy-voyny-sozdadut-ekspozitsiyu-o-svo-1144019296.html

В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО

В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО - РИА Новости Крым, 08.02.2025

В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО

Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО. РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T12:09

2025-02-08T12:09

2025-02-08T12:10

владимир путин (политик)

новости сво

ветераны сво

участники сво

герои сво

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019085_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_f0d6801d2723bf175eff0369f400eb56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО."Правительству Российской Федерации совместно с Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр обороны Российской Федерации Александр Белоусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250206/spressovannoe-teplo-semya-iz-kryma-kormit-boytsov-svo-energobatonchikami-1143969690.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, ветераны сво, участники сво, герои сво, память