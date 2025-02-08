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В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО. РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T12:09
2025-02-08T12:10
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО."Правительству Российской Федерации совместно с Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр обороны Российской Федерации Александр Белоусов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, ветераны сво, участники сво, герои сво, память
В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО

Путин поручил до 1 июля создать в Центральном музее Великой Отечественной экспозицию о СВО

12:09 08.02.2025 (обновлено: 12:10 08.02.2025)
 
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© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Путин поручил до 1 июля создать на базе Центрального музея Великой Отечественной войны постоянную экспозицию, посвященную СВО.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и Министр обороны Российской Федерации Александр Белоусов.
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