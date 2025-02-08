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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории многоквартирных домов, поврежденных при при падении БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T14:17
2025-02-08T14:28
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
режим чс
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории многоквартирных домов, поврежденных при при падении БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших не было. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей.Специалисты Следственного комитета завершили работу на месте, обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам, добавил он.Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь, заверил Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове ввели режим ЧС на территории поврежденных при падении БПЛА домов

14:17 08.02.2025 (обновлено: 14:28 08.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории многоквартирных домов, поврежденных при при падении БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших не было. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей.
"На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", - написал он в Telegram.
Специалисты Следственного комитета завершили работу на месте, обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам, добавил он.
Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь, заверил Слюсарь.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьРежим ЧСБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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