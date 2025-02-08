https://crimea.ria.ru/20250208/v-rostove-na-donu-vveli-rezhim-chs-1144023624.html

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 08.02.2025

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории многоквартирных домов, поврежденных при при падении БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T14:17

2025-02-08T14:17

2025-02-08T14:28

ростовская область

ростов-на-дону

юрий слюсарь

режим чс

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории многоквартирных домов, поврежденных при при падении БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее он сообщал, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших не было. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей.Специалисты Следственного комитета завершили работу на месте, обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам, добавил он.Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь, заверил Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

ростов-на-дону

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2025

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ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости