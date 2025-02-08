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В МВД России опровергли существование своей интернет-приемной - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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В МВД России опровергли существование своей интернет-приемной
В МВД России опровергли существование своей интернет-приемной - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В МВД России опровергли существование своей интернет-приемной
У МВД России нет интернет-приемной, и ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T10:21
2025-02-08T10:21
новости
фейк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. У МВД России нет интернет-приемной, и ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают фейковые ресурсы. Об этом предупредила официальный представитель министерства Ирина Волк.По словам Волк, в сети выявлены ресурсы, позиционирующие себя как интернет-приемные МВД России и другие подразделения министерства, предлагая гражданам подать через них обращение по вопросам деятельности ведомства.Он добавила, что МВД России не принимает обращений в мессенджерах и соцсетях."Подать его можно в электронном виде только через сервис "Прием обращений граждан и организаций" на официальных сайтах МВД России и его территориальных органов", –подчеркнула официальный представитель ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лодки и яхты у крымчан забирать не будут – в МЧС опровергли фейк "Сотрудники ФСБ" пишут крымчанам от имени замминистра транспорта Эвакуация из Запорожской области – фейк
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РИА Новости Крым
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новости, фейк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк
В МВД России опровергли существование своей интернет-приемной

Внимание фейк - МВД России не принимает обращений в соцсетях и мессенджерах

10:21 08.02.2025
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. У МВД России нет интернет-приемной, и ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают фейковые ресурсы. Об этом предупредила официальный представитель министерства Ирина Волк.
По словам Волк, в сети выявлены ресурсы, позиционирующие себя как интернет-приемные МВД России и другие подразделения министерства, предлагая гражданам подать через них обращение по вопросам деятельности ведомства.
"Обращаю ваше внимание, что указанные ресурсы являются фейковыми и предназначены для сбора персональных данных пользователей с целью их последующего использования", – сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Он добавила, что МВД России не принимает обращений в мессенджерах и соцсетях.
"Подать его можно в электронном виде только через сервис "Прием обращений граждан и организаций" на официальных сайтах МВД России и его территориальных органов", –подчеркнула официальный представитель ведомства.
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НовостиФейкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина Волк
 
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