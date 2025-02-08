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В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге
В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге
Пятилетняя девочка получила травму головы при катании на "ватрушке" по заснеженным горкам на Ангарском перевале, ребенку потребовалась помощь спасателей. Об... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T12:15
2025-02-08T12:15
2025-02-08T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Пятилетняя девочка получила травму головы при катании на "ватрушке" по заснеженным горкам на Ангарском перевале, ребенку потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне во время катаний на сноутюбинге в популярном у туристов месте отдыха, отметили в ведомстве.Родителей и ребенка доставили в стационарный пост, где наложили пострадавшей девочке холодный компресс и вызвали медиков скорой помощи.В МЧС республики напоминают, что так называемая "ватрушка" – один из самых опасных средств для катаний по зимним горкам."Развивая большую скорость, зачастую она становится совершенно неуправляемой" – объясняют спасатели и призывают родителей внимательно следить за детьми во время зимних развлечений.Ранее в МЧС Крыма сообщали, что в течение ночи спасали людей и машины из снежных заносов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели вышли в рейды на перевалы Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
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новости, крым, происшествия, новости крыма, "крым-спас", мчс крыма
В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге
На Ангарском перевале в Крыму ребенок получил травму головы при катании на "ватрушке"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Пятилетняя девочка получила травму головы при катании на "ватрушке" по заснеженным горкам на Ангарском перевале, ребенку потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне во время катаний на сноутюбинге в популярном у туристов месте отдыха, отметили в ведомстве.
"Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда, находившиеся на дежурстве в том районе, оказали помощь девочке пяти лет. Она, катаясь на "ватрушке", получила травму головы", – говорится в сообщении.
Родителей и ребенка доставили в стационарный пост, где наложили пострадавшей девочке холодный компресс и вызвали медиков скорой помощи.
В МЧС республики напоминают, что так называемая "ватрушка" – один из самых опасных средств для катаний по зимним горкам.
"Развивая большую скорость, зачастую она становится совершенно неуправляемой" – объясняют спасатели и призывают родителей внимательно следить за детьми во время зимних развлечений.
Ранее в МЧС Крыма сообщали
, что в течение ночи спасали людей и машины из снежных заносов.
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