https://crimea.ria.ru/20250208/v-krymu-khotyat-vozrodit-kollektsiyu-roz-chekhova-1144014320.html

В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова

В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова - РИА Новости Крым, 08.02.2025

В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова

В Крыму намерены возродить коллекцию роз писателя Антона Чехова, которую он высадил на своей даче в Ялте, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T09:22

2025-02-08T09:22

2025-02-08T09:22

антон чехов

ялта

крым

культура

новости крыма

андрей чернов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. В Крыму намерены возродить коллекцию роз писателя Антона Чехова, которую он высадил на своей даче в Ялте, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", президент международного гуманитарного проекта "Чеховская осень" Андрей Чернов.По его словам, старинные сорта роз можно найти в оранжереях Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока."Мы намерены инициировать поиски и переговоры для покупки и доставки сортов роз, некогда собранных Чеховым, снова в Крым", - сказал Чернов.По его словам, работа будет вестись в рамках проекта "Сад роз "Чеховская осень".Дом Чехова в Ялте, более известный как "Белая дача", построен в 1899 году. Сегодня там музей. В нем сохранилась подлинная обстановка. Рядом с домом Чехов создал свой сад, который должен был цвести круглый год и стать "Садом вечной весны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора ШаляпинаНи строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона

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ялта

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон чехов, ялта, крым, культура, новости крыма, андрей чернов