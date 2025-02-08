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В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова
В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова
В Крыму намерены возродить коллекцию роз писателя Антона Чехова, которую он высадил на своей даче в Ялте, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T09:22
2025-02-08T09:22
2025-02-08T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. В Крыму намерены возродить коллекцию роз писателя Антона Чехова, которую он высадил на своей даче в Ялте, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", президент международного гуманитарного проекта "Чеховская осень" Андрей Чернов.По его словам, старинные сорта роз можно найти в оранжереях Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока."Мы намерены инициировать поиски и переговоры для покупки и доставки сортов роз, некогда собранных Чеховым, снова в Крым", - сказал Чернов.По его словам, работа будет вестись в рамках проекта "Сад роз "Чеховская осень".Дом Чехова в Ялте, более известный как "Белая дача", построен в 1899 году. Сегодня там музей. В нем сохранилась подлинная обстановка. Рядом с домом Чехов создал свой сад, который должен был цвести круглый год и стать "Садом вечной весны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора ШаляпинаНи строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона
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антон чехов, ялта, крым, культура, новости крыма, андрей чернов
В Крыму хотят возродить коллекцию роз Чехова
В Крыму хотят возродить коллекцию роз писателя Антона Чехова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. В Крыму намерены возродить коллекцию роз писателя Антона Чехова, которую он высадил на своей даче в Ялте, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", президент международного гуманитарного проекта "Чеховская осень" Андрей Чернов.
"На своей даче в Ялте писатель собрал и высадил 68 сортов старинных роз, имеющих исключительно сильный аромат. Во времена нахождения Крыма в составе Украины эти розы выродились. Сегодня в чеховском саду сохранилась лишь роза Banksiae lutea, посаженная осенью 1899 года, но у нас сохранился полный список, и мы намерены восстановить коллекцию Чехова, снова возродить, хотя бы частично, его сад роз", - сказал Чернов.
По его словам, старинные сорта роз можно найти в оранжереях Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока.
"Мы намерены инициировать поиски и переговоры для покупки и доставки сортов роз, некогда собранных Чеховым, снова в Крым", - сказал Чернов.
По его словам, работа будет вестись в рамках проекта "Сад роз "Чеховская осень".
Дом Чехова в Ялте, более известный как "Белая дача", построен в 1899 году. Сегодня там музей. В нем сохранилась подлинная обстановка. Рядом с домом Чехов создал свой сад, который должен был цвести круглый год и стать "Садом вечной весны".
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