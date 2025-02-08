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В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили
В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили - РИА Новости Крым, 08.02.2025
В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили
На автодорогах Крыма дежурят сотни снегоуборочных машин и сотрудников служб и ведомств, все объекты жизнеобеспечения республики работают штатно, фиксируются... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T11:14
2025-02-08T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма дежурят сотни снегоуборочных машин и сотрудников служб и ведомств, все объекты жизнеобеспечения республики работают штатно, фиксируются локальные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в МЧС РК.По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций в Крыму за минувшую ночь не зарегистрировано.Для обеспечения проезда на автодорогах Крыма продолжают дежурить 165 единиц снегоуборочной и специальной техники и 204 человека.Движение на автодороге "Соколиное – Ай-Петри" по-прежнему закрыто для всех транспортных средств. Также во избежание аварий перекрыт участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия (от Судака до поворота на село Краснокаменка) – организован объезд участка.Ангарский и Грушевский перевалы – проездные. Там работают дорожные службы, а также спасатели отряда "КРЫМ-СПАС", которые патрулируют территорию, оказывая помощь автомобилистам."Вся спасательная техника готова к реагированию на любые ЧП и действиям по предназначению", – заявили в МЧС.В ведомстве подчеркнули, что в эти выходные в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с, и призывали всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий."Особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения ЧП на дорогах", – предупредили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные В Крыму спасатели вышли в рейды на перевалы Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
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В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили

Ситуация на дорогах Крыма к утру 8 февраля – данные МЧС

11:14 08.02.2025 (обновлено: 11:15 08.02.2025)
 
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма дежурят сотни снегоуборочных машин и сотрудников служб и ведомств, все объекты жизнеобеспечения республики работают штатно, фиксируются локальные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в МЧС РК.
По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций в Крыму за минувшую ночь не зарегистрировано.

"Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Фиксируются локальные отключения электроэнергии. Аварийно-восстановительные работы оперативно проводятся силами "Крымэнерго", – сообщили в ведомстве.

Для обеспечения проезда на автодорогах Крыма продолжают дежурить 165 единиц снегоуборочной и специальной техники и 204 человека.
Движение на автодороге "Соколиное – Ай-Петри" по-прежнему закрыто для всех транспортных средств. Также во избежание аварий перекрыт участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия (от Судака до поворота на село Краснокаменка) – организован объезд участка.
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
1 из 3
Снег в Крыму
© Крымавтодор
2 из 3
Снег в Крыму
© Крымавтодор
3 из 3
Снег в Крыму
© Крымавтодор
Ангарский и Грушевский перевалы – проездные. Там работают дорожные службы, а также спасатели отряда "КРЫМ-СПАС", которые патрулируют территорию, оказывая помощь автомобилистам.
Так, Белогорский аварийно-спасательный отряд уже трижды извлекал автомобили, застрявшие в снежном заносе в районах Тайганского водохранилища, а также у сел Чернополье и Богатое. Симферопольский аварийно-спасательный отряд дважды извлекал автомобили в районе сел Топольное и Межгорное из снежного заноса на дорогу. А сотрудники Ленинского АСО эвакуировали из автомобиля двух человек, но извлечь транспортное средство из снежного заноса не удалось из-за сильной метели.
"Вся спасательная техника готова к реагированию на любые ЧП и действиям по предназначению", – заявили в МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что в эти выходные в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с, и призывали всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий.
"Особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения ЧП на дорогах", – предупредили в МЧС.
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