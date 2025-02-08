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В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили

В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили - РИА Новости Крым, 08.02.2025

В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили

На автодорогах Крыма дежурят сотни снегоуборочных машин и сотрудников служб и ведомств, все объекты жизнеобеспечения республики работают штатно, фиксируются... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T11:14

2025-02-08T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма дежурят сотни снегоуборочных машин и сотрудников служб и ведомств, все объекты жизнеобеспечения республики работают штатно, фиксируются локальные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в МЧС РК.По данным МЧС, чрезвычайных ситуаций в Крыму за минувшую ночь не зарегистрировано.Для обеспечения проезда на автодорогах Крыма продолжают дежурить 165 единиц снегоуборочной и специальной техники и 204 человека.Движение на автодороге "Соколиное – Ай-Петри" по-прежнему закрыто для всех транспортных средств. Также во избежание аварий перекрыт участок автодороги Алушта – Судак – Феодосия (от Судака до поворота на село Краснокаменка) – организован объезд участка.Ангарский и Грушевский перевалы – проездные. Там работают дорожные службы, а также спасатели отряда "КРЫМ-СПАС", которые патрулируют территорию, оказывая помощь автомобилистам."Вся спасательная техника готова к реагированию на любые ЧП и действиям по предназначению", – заявили в МЧС.В ведомстве подчеркнули, что в эти выходные в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с, и призывали всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий."Особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения ЧП на дорогах", – предупредили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные В Крыму спасатели вышли в рейды на перевалы Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев

https://crimea.ria.ru/20250208/kak-v-krymu-spasayut-ot-snega-avtodorogi-s-pomoschyu-derevev-1143877432.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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