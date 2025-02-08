https://crimea.ria.ru/20250208/starik-s-korotkimi-rukami-rostekh-o-vozmozhnostyakh-mirage-2000-na-ukraine-1144016095.html

"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине

"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине - РИА Новости Крым, 08.02.2025

"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине

Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T10:48

2025-02-08T10:48

2025-02-08T10:48

истребитель mirage

ростех

новости сво

оружие

поставки западного оружия украине

самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом заявили в Госкорпорации Ростех.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передал Киеву первые самолеты "Мираж-2000", и они уже прибыли на Украину.По словам специалистов компании, эффективную дальность работы французских истребителей "Мираж" по воздушным целям можно оценить максимум в 50 километров.А потому Mirage 2000, как и F-16, показавший себя значительно хуже ожиданий, может быть использован лишь в глубоком тылу, делают вывод в Ростехе. Там, по словам российских специалистов, он "будет пытаться гоняться за российскими крылатыми ракетами и дальними беспилотниками, успешно поражающими цели ВСУ".При этом отмечается, что "Миражи" могут использоваться как носители крылатых ракет SCALP/Storm Shadow. Но только в том случае, если Франция передала самолеты в последней модификации, в чем есть большие сомнения, добавили в компании."Однако и в этом случае они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты", – заключили в Ростехе.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов высказал мнение о том, как могут применить французские истребители Mirage 2000, переданные Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии

https://crimea.ria.ru/20250206/frantsuzskie-istrebiteli-mirage-2000--kak-vsu-mogut-ikh-primenit-1143974193.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребитель mirage, ростех, новости сво, оружие, поставки западного оружия украине, самолет