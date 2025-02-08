"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине
Устаревшие французские истребители Mirage 2000 будут оперативно сбиты – Ростех
© AP Photo Ariel SchalitФранцузский истребитель Mirage 2000
© AP Photo Ariel Schalit
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом заявили в Госкорпорации Ростех.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передал Киеву первые самолеты "Мираж-2000", и они уже прибыли на Украину.
"Мираж-2000" – это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам. Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолет с очень короткой "рукой", – прокомментировали в Ростехе.
По словам специалистов компании, эффективную дальность работы французских истребителей "Мираж" по воздушным целям можно оценить максимум в 50 километров.
"А скорее всего, даже меньше. Для сравнения: длина "руки" при работе по воздуху у российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 достигает нескольких сотен километров, то есть в разы больше", – уточнили в госкорпорации.
А потому Mirage 2000, как и F-16, показавший себя значительно хуже ожиданий, может быть использован лишь в глубоком тылу, делают вывод в Ростехе. Там, по словам российских специалистов, он "будет пытаться гоняться за российскими крылатыми ракетами и дальними беспилотниками, успешно поражающими цели ВСУ".
"При попытках использования "французов" для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты", – говорят в Ростехе.
При этом отмечается, что "Миражи" могут использоваться как носители крылатых ракет SCALP/Storm Shadow. Но только в том случае, если Франция передала самолеты в последней модификации, в чем есть большие сомнения, добавили в компании.
"Однако и в этом случае они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты", – заключили в Ростехе.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов высказал мнение о том, как могут применить французские истребители Mirage 2000, переданные Украине.
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