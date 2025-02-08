Снежный шторм в Крыму: ситуация на дорогах сейчас

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники дежурят для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением, число мониторинговых групп увеличено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.В связи с ухудшением погоды организована работа тринадцати мониторинговых групп. Для оповещения населения привлечен мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Спасатели – в режиме повышенной готовности.На дорогах продолжает дежурить более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.От снежных сугробов расчищена дорога в Белогорском районе, где зарегистрировано одно происшествие, связанное с переметом. Автодорога от Судака до поворота на село Краснокаменка все еще перекрыта.Прогноз оправдывается, и штормовое предупреждение продолжает действовать, подчеркнули в МЧС.На территории Республики Крым продолжает свое действие штормовое предупреждение, прогноз оправдывается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники дежурят для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением, число мониторинговых групп увеличено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
В связи с ухудшением погоды организована работа тринадцати мониторинговых групп. Для оповещения населения привлечен мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Спасатели – в режиме повышенной готовности.
"На дежурстве находятся силы и средства от РСЧС – 2246 человек и 859 единиц техники, от МЧС России – 316 человек и 88 единиц техники. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб", – уточнили в ведомстве.
На дорогах продолжает дежурить более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.
От снежных сугробов расчищена дорога в Белогорском районе, где зарегистрировано одно происшествие, связанное с переметом. Автодорога от Судака до поворота на село Краснокаменка все еще перекрыта.
Прогноз оправдывается, и штормовое предупреждение продолжает действовать, подчеркнули в МЧС.
"По состоянию на 14-00 максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории: горы Кара-Даг – 21 м/с, Ленинского р-на – 20 м/с, городской округ Керчь – 19 м/с, ГО Симферополь, ГО Феодосия, Черноморского р-на – 17 м/с, ГО Евпатории – 16 м/с, Нижнегорского р-на – 15 м/с", – сообщили в ведомстве.
На территории Республики Крым продолжает свое действие штормовое предупреждение, прогноз оправдывается.
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