https://crimea.ria.ru/20250208/snezhnyy-shtorm-v-krymu-situatsiya-na-dorogakh-seychas-1144024244.html

Снежный шторм в Крыму: ситуация на дорогах сейчас

Снежный шторм в Крыму: ситуация на дорогах сейчас - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Снежный шторм в Крыму: ситуация на дорогах сейчас

Более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники дежурят для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением, число... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T15:12

2025-02-08T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники дежурят для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением, число мониторинговых групп увеличено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.В связи с ухудшением погоды организована работа тринадцати мониторинговых групп. Для оповещения населения привлечен мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Спасатели – в режиме повышенной готовности.На дорогах продолжает дежурить более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.От снежных сугробов расчищена дорога в Белогорском районе, где зарегистрировано одно происшествие, связанное с переметом. Автодорога от Судака до поворота на село Краснокаменка все еще перекрыта.Прогноз оправдывается, и штормовое предупреждение продолжает действовать, подчеркнули в МЧС.На территории Республики Крым продолжает свое действие штормовое предупреждение, прогноз оправдывается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев

https://crimea.ria.ru/20250207/vdvoe-nizhe-normy-krymu-poobeschali-kholodnye-vykhodnye-1143996960.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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