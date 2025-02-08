Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы "Таврида", на месте работают сотрудники "Крымавтодора". Об этом сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке "Таврида" – село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка – с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.Также от снега очищают участок на промежутке 82 – 97 км трассы Алушта – Судак – Феодосия и участок Грушевка – Судак – Краснокаменка (до развязки Алушта – Судак – Феодосия).На подъеме на Ай-Петри этим днем были очереди из автомобилей любителей зимнего отдыха, информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по Крыму, дорога уже расчищена и открыта. Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением в Крыму на дежурство вышли более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники. Тем временем на дорогах работает более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы "Таврида", на месте работают сотрудники "Крымавтодора". Об этом сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.
По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке "Таврида" – село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка – с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.
Также от снега очищают участок на промежутке 82 – 97 км трассы Алушта – Судак – Феодосия и участок Грушевка – Судак – Краснокаменка (до развязки Алушта – Судак – Феодосия).
На подъеме на Ай-Петри этим днем были очереди из автомобилей любителей зимнего отдыха, информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по Крыму, дорога уже расчищена и открыта.
"Она закрывается, когда идет расчистка", – сказали в ведомстве.
Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением в Крыму на дежурство вышли более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники. Тем временем на дорогах работает более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601