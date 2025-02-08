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Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки
Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки
В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы "Таврида", на месте работают сотрудники... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T17:45
2025-02-08T17:45
александр овдиенко
транспорт
минтранс крыма
крым
погода в крыму
дороги крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы "Таврида", на месте работают сотрудники "Крымавтодора". Об этом сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке "Таврида" – село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка – с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.Также от снега очищают участок на промежутке 82 – 97 км трассы Алушта – Судак – Феодосия и участок Грушевка – Судак – Краснокаменка (до развязки Алушта – Судак – Феодосия).На подъеме на Ай-Петри этим днем были очереди из автомобилей любителей зимнего отдыха, информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по Крыму, дорога уже расчищена и открыта. Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением в Крыму на дежурство вышли более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники. Тем временем на дорогах работает более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев
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353
60
александр овдиенко, транспорт, минтранс крыма, крым, погода в крыму, дороги крыма, новости крыма
Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки

Семь участков дорог в Крыму замело снегом – дороги чистят сотрудники "Крымавтодора"

17:45 08.02.2025
 
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы "Таврида", на месте работают сотрудники "Крымавтодора". Об этом сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.
По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке "Таврида" – село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка – с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.
Также от снега очищают участок на промежутке 82 – 97 км трассы Алушта – Судак – Феодосия и участок Грушевка – Судак – Краснокаменка (до развязки Алушта – Судак – Феодосия).
© Администрация СимферополяУборка снега
Уборка снега
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Уборка снега
© Администрация Симферополя
© Администрация СимферополяУборка снега
Уборка снега
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© Администрация Симферополя
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
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© Крымавтодор
Снег в Крыму
Снег в Крыму
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Снег в Крыму
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© КрымавтодорСнег в Крыму
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© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
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© Крымавтодор
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
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Уборка снега
© Администрация Симферополя
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Уборка снега
© Администрация Симферополя
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
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Снег в Крыму
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
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Снег в Крыму
© Крымавтодор
8 из 8
Снег в Крыму
© Крымавтодор
На подъеме на Ай-Петри этим днем были очереди из автомобилей любителей зимнего отдыха, информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по Крыму, дорога уже расчищена и открыта.
"Она закрывается, когда идет расчистка", – сказали в ведомстве.
Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением в Крыму на дежурство вышли более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники. Тем временем на дорогах работает более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.
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Александр ОвдиенкоТранспортМинтранс КрымаКрымПогода в КрымуДороги КрымаНовости Крыма
 
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