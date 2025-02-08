https://crimea.ria.ru/20250208/snezhnye-zanosy-na-dorogakh-kryma-mintrans-nazval-samye-problemnye-uchastki-1144027383.html

Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки

Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки

В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы "Таврида", на месте работают сотрудники... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T17:45

2025-02-08T17:45

2025-02-08T17:45

александр овдиенко

транспорт

минтранс крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы "Таврида", на месте работают сотрудники "Крымавтодора". Об этом сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке "Таврида" – село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка – с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.Также от снега очищают участок на промежутке 82 – 97 км трассы Алушта – Судак – Феодосия и участок Грушевка – Судак – Краснокаменка (до развязки Алушта – Судак – Феодосия).На подъеме на Ай-Петри этим днем были очереди из автомобилей любителей зимнего отдыха, информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по Крыму, дорога уже расчищена и открыта. Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением в Крыму на дежурство вышли более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники. Тем временем на дорогах работает более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили Как в Крыму спасают от снега автодороги с помощью деревьев

https://crimea.ria.ru/20250207/vdvoe-nizhe-normy-krymu-poobeschali-kholodnye-vykhodnye-1143996960.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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