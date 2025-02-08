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Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь
Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии в связи с угрозой, которая исходит от России и Китая, а не от США, назвав при этом... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T13:04
2025-02-08T13:04
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии в связи с угрозой, которая исходит от России и Китая, а не от США, назвав при этом Америку "самым важным союзником". Соответствующее заявление он сделал в интервью RND.По словам Олафа Шольца, над Гренландией и Данией нависла реальная угроза насильственного изменения границ.При этом угроза, по его мнению, исходит не от США, а от России и Китая, и предпринимать меры по защите острова нужно уже сейчас, считает немецкий канцлер.О рисках изменения границ Дании в связи с новыми целями президента США Дональда Трампа, озвученными ранее, Шольц не упомянул. Наоборот, подчеркнул, что Америка – важнейший союзник Германии.Он призвал "держать спину прямо и говорить ясно, когда бросают вызов такому небольшому государству, как Дания".Президент США Дональд Трамп ранее, в том числе еще до своей инаугурации, заявлял о том, что остров должен стать частью США, поскольку стратегически важен для Вашингтона в целях защиты, в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Несмотря на то, что в самой Гренландии высказались против идеи, американский лидер заявляет, что уверен, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам Дании.В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-Морским флотом России Александр Моисеев заявил, что НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике. А военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал мнение, что планы Норвегии развернуть войска у границы с РФ – элемент давления на Москву в свете предстоящих контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против России Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления Трампа
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новости, олаф шольц, нато, дания, гренландия, сша, дональд трамп, россия, китай, политика
Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь

Канцлер Германии Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь

13:04 08.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии в связи с угрозой, которая исходит от России и Китая, а не от США, назвав при этом Америку "самым важным союзником". Соответствующее заявление он сделал в интервью RND.
По словам Олафа Шольца, над Гренландией и Данией нависла реальная угроза насильственного изменения границ.
"Границы нельзя изменять силой… Этот принцип должен применяться ко всем", – заметил Шольц.
При этом угроза, по его мнению, исходит не от США, а от России и Китая, и предпринимать меры по защите острова нужно уже сейчас, считает немецкий канцлер.
"Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии", – заявил Шольц.
О рисках изменения границ Дании в связи с новыми целями президента США Дональда Трампа, озвученными ранее, Шольц не упомянул. Наоборот, подчеркнул, что Америка – важнейший союзник Германии.
"Для меня важно то, что США – наш самый важный союзник. Трансатлантическое сотрудничество имеет первостепенное значение. Вот почему мы продолжим делать все возможное для поддержания хороших отношений. Даже когда все становится сложнее", – заявил Шольц.
Он призвал "держать спину прямо и говорить ясно, когда бросают вызов такому небольшому государству, как Дания".
Президент США Дональд Трамп ранее, в том числе еще до своей инаугурации, заявлял о том, что остров должен стать частью США, поскольку стратегически важен для Вашингтона в целях защиты, в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Несмотря на то, что в самой Гренландии высказались против идеи, американский лидер заявляет, что уверен, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам Дании.
В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-Морским флотом России Александр Моисеев заявил, что НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике. А военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал мнение, что планы Норвегии развернуть войска у границы с РФ – элемент давления на Москву в свете предстоящих контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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