https://crimea.ria.ru/20250208/sevastopoltsy-vzyali-zoloto-i-bronzu-na-vystavke-innovatsiy-v-tailande-1144029629.html

Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на выставке инноваций в Таиланде

Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на выставке инноваций в Таиланде - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на выставке инноваций в Таиланде

Юные севастопольцы – учащиеся Малой академии наук завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Международной выставке интеллектуальной собственности,... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T21:04

2025-02-08T21:04

2025-02-08T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Юные севастопольцы – учащиеся Малой академии наук завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий в Таиланде. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Золотую медаль получил Дмитрий Наконечный за свою научную работу "Предсказание направления движения циклонов с помощью алгоритмов машинного зрения". В ней юный ученый под руководством наставника разработал алгоритм искусственного интеллекта, который сможет автоматически обнаруживать и прогнозировать поведение атмосферных вихрей по данным со спутниковых снимков.Еще одна золотая медаль у Анастасии Онниковой за научную работу "Черноморские двустворчатые моллюски – источник биологически активных веществ".А бронзовую медаль получил Владимир Сенчук за разработку 3D-модели телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Такое технологическое средство может использоваться в исследованиях специалистов в области археологи, гидробиологи и экологи, а также при проведении изыскательских работ и мероприятий по обеспечению безопасности, отметил глава города.Выставка проходила в Бангкоке 2 – 6 февраля. Здесь были продемонстрированы перспективные для внедрения, интересные изобретения и инновации изобретателей и рационализаторов.Ранее сообщалось, что ученые из Севастополя выиграли грант Российского научного фонда и приступили к уникальным исследованиям проб воды и донного грунта, взятых из арктических морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин выиграл золото на международном турнире по теннису Жительница Ялты стала победительницей Первенства России по самбо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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